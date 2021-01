Com preocupações internas, Ibovespa engata 4ª queda seguida Risco no mercado global, temor pelo quadro fiscal no Brasil e pandemia fez com que índice caísse 0,31%, a 117.963,48

A- A+

Ibovespa abre em queda nesta sexta-feira (22) Amanda Perobelli/Reuters - 25.7.2019

O tom negativo prevalecia na bolsa paulista nesta sexta-feira (22). Com o principal índice acionário do mercado, o Ibovespa, engatando a quarta sessão de queda, afetado pela aversão a risco no mercado global, além de preocupações com o quadro fiscal e a cena política no Brasil, em um ambiente com persistente disseminação da Covid-19.

Leia mais: Ibovespa desaba 2,5% e amarga pior semana desde fim de outubro

Às 10:08, o Ibovespa caía 0,31%, a 117.963,48 pontos.

Copyright © Thomson Reuters.