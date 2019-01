Fernando Mellis, do R7

Com restrições para falar, Bolsonaro deve despachar por escrito Presidente deve evitar conversas para não acumular gases, mas já está em condições de deliberar com auxiliares, segundo porta-voz da Presidência Bolsonaro

Presidente se recupera bem, segundo boletim médico Reprodução/Twitter - 28.1.2019

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, afirmou no fim da tarde desta quarta-feira (30) que ainda está sendo definida a maneira como o presidente Jair Bolsonaro vai trabalhar no hospital, agora que ele já reassumiu o cargo.

Em recuperação de uma cirurgia nos intestinos grosso e delgado, Bolsonaro deve evitar falar para não acumular gases no abdome, o que dificultaria a cicatrização, segundo o porta-voz. A alternativa é que o presidente escreva a maior parte de suas orientações aos ministros.

Também devem ser utilizadas videoconferências e teleconferências para discutir questões diárias do governo.

A expectativa é que o presidente permaneça internado por dez dias, se não houver complicações relativas à cirurgia.

"Ele tem condições a partir de hoje de deliberar e indicar questões referentes ao Poder Executivo", declarou o porta-voz no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Bolsonaro foi operado. "Eu diria que hoje com WhatsApp e redes sociais ele pode, sim, dar as diretivas para os seus ministros", complementou.

O boletim médico divulgado pelo hospital no fim desta tarde informa que o presidente deixou a UTI nesta quarta e tem "boa evolução clínico-cirúrgica, sem sangramentos ou disfunções orgânicas".

"Continua em jejum oral, recebendo por via endovenosa todos os nutrientes necessários para sua recuperação. Realizou os exercícios de fisioterapia respiratória e motora, e caminhou no corredor com boa tolerabilidade", concluem os médicos na nota.