Com segundo maior número de ministérios da história, Lula toma posse neste domingo

Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, que serão empossados presidente e vice neste domingo Ricardo Stuckert - 31.10.2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será empossado presidente da República neste domingo (1º), em Brasília. A cerimônia está prevista para começar às 14h30, com desfile pela Esplanada dos Ministérios. O evento será marcado por um forte esquema de segurança, que terá a atuação da Força Nacional e das polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal.

O primeiro ato da posse será o tradicional desfile presidencial da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional. Lula deve definir apenas no horário de início da cerimônia se fará o trajeto em carro aberto. Ele foi aconselhado nas últimas semanas a não se expor em razão dos recentes episódios de violência registrados na capital federal.

Lula estará acompanhado da futura primeira-dama, Janja da Silva, do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e de Lu Alckmin, esposa de Geraldo. O desfile pela Esplanada deve durar cerca de 10 minutos.

Quando chegarem ao Congresso, Lula e Alckmin serão recebidos pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que levarão os dois até o plenário da Câmara para a cerimônia de posse constitucional. Esse evento deve começar às 15h.

No Congresso, Lula e Alckmin prestarão o compromisso constitucional de “manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”. Além disso, os dois assinarão o termo de posse.

Ainda dentro do plenário da Câmara, Lula fará o primeiro pronunciamento como presidente empossado. Pacheco discursará logo depois, e a sessão será encerrada. Na sequência, Lula e Alckmin seguem para a área externa do Congresso, onde receberão honras militares.

Após a solenidade no Parlamento, Lula e Alckmin seguem de carro para o Palácio do Planalto, aonde devem chegar por volta das 16h30. Eles subirão a rampa, e Lula deve receber a faixa presidencial, que neste ano não será entregue pelo presidente que deixa o cargo, Jair Bolsonaro (PL), que saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos.

Com a faixa presidencial, Lula segue ao parlatório para discursar ao público presente na praça dos Três Poderes e, depois, se dirige para o interior do Palácio do Planalto para cumprimentar chefes de Estado e autoridades estrangeiras de alto nível. A cerimônia termina com a posse dos ministros que farão parte da gestão do petista.

O governo de Lula terá 37 ministérios, o segundo maior número de pastas desde a redemocratização, em 1985. O número só é menor do que o registrado no segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que teve 39 pastas.

Além da cerimônia oficial, a posse será marcada pela realização de shows de diversos artistas na Esplanada dos Ministérios. As apresentações começam às 10h deste domingo e terminam na madrugada de segunda-feira (2). Devem participar cerca de 60 artistas. A equipe de Lula estima que um público de 150 mil a 300 mil pessoas compareça à Esplanada.

Segurança na posse

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal montou um protocolo de segurança para este domingo e terá o auxílio de órgãos federais para manter a ordem pública e a segurança do público, de edifícios públicos e das autoridades presentes no evento. Toda a região será monitorada pelas forças de segurança do DF, por meio de imagens de câmeras de videomonitoramento e drones.

O policiamento será reforçado em toda a região pela Polícia Militar. Unidades especializadas da corporação e da Polícia Civil, como as tropas de choque, cavalaria, operações aéreas, policiamento com cães e operações especiais, estarão em condições para apoio, caso seja necessário. A Polícia Militar realizará revistas pessoais e bloqueios nas principais vias da Esplanada dos Ministérios e, eventualmente, em meio ao público.

O acesso à praça dos Três Poderes para a solenidade de posse no Palácio do Planalto estará aberto em dois períodos no domingo (1º): entre 8h e 12h30 e entre 14h20 e 15h40. Entre 12h30 e 14h15, o acesso à praça será interrompido para permitir o deslocamento das delegações estrangeiras, que seguirão ao Congresso Nacional. A partir das 15h40 haverá uma nova interrupção para passagem do cortejo do presidente Lula.

A Força Nacional também vai atuar na posse. A portaria que autorizou o reforço na segurança estabelece que o órgão vai apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escolta "em caráter episódico e planejado".