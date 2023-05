Com viagens internacionais de Lula, Alckmin fica 29 dias na Presidência Presidente esteve em nove países desde que assumiu o cargo; Lula também visitou 11 estados brasileiros Com viagens internacionais de Lula, Alckmin fica 29 dias na Presidência

Lula visitou nove países e 11 estados brasileiros Ricardo Stuckert/Presidência da República - 18.5.2023

Desde que assumiu a Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou nove países. Com os afastamentos, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) assumiu o Palácio do Planalto por 29 dias. Lula também esteve em 11 estados brasileiros. O levantamento foi feito pelo R7 com base nas informações públicas do portal do governo federal.

O primeiro deslocamento internacional aconteceu entre 22 e 25 de janeiro, quando Lula foi à Argentina e ao Uruguai. Dias depois, em 9 de fevereiro, o petista foi aos Estados Unidos se reunir com o presidente americano Joe Biden, onde ficou por três dias. Em abril, o presidente viajou para os Emirados Árabes Unidos, a China, a Espanha e Portugal, por 12 dias.

No início deste mês, Lula foi à coroação do rei britânico Charles 3º, no Reino Unido. O presidente está no Japão desde a última quarta-feira (17). Ele deve chegar ao Brasil na próxima terça-feira (23).

Lula fez, entre destinos nacionais e internacionais, uma viagem a cada quatro dias, considerando o período de 1º de janeiro a 19 de maio. A contagem considerou compromissos listados como oficiais. Locais por onde o presidente passou durante as viagens, como escalas e conexões, não foram levados em conta.

Viagens nacionais

As regiões Nordeste e Sudeste do Brasil foram as que o presidente mais visitou — nove vezes cada uma. No Nordeste, Lula foi duas vezes à Bahia, ao Ceará e a Sergipe e uma vez à Paraíba, a Pernambuco e ao Maranhão, onde visitou três cidades em uma única viagem.

O Nordeste é um reduto eleitoral histórico do petista. No segundo turno de 2022, a região foi a única em que Lula superou o então presidente, Jair Bolsonaro (PL) — 69,34% contra 30,66%.

No Sudeste, o presidente foi seis vezes a São Paulo e três ao Rio de Janeiro. Lula teve mais votos na capital paulista, mas perdeu no estado em 2022; em território fluminense, o petista perdeu na capital e no estado. Na região Norte, Lula foi duas vezes a Boa Vista (RR). Ambas as visitas tiveram como motivação a questão indígena. O presidente esteve no Sul e no Centro-Oeste uma vez.

Motivos

A maior parte das viagens de Lula pelo Brasil teve como pano de fundo o lançamento de programas e a inauguração de obras. Ele se deslocou duas vezes para acompanhar entregas de unidades do Minha Casa, Minha Vida e participou de dois eventos ligados a sua base de apoio, um ato pelo Dia do Trabalhador e uma assembleia de povos indígenas.

Lula também precisou incluir visitas inesperadas na agenda, como o sobrevoo a regiões afetadas por enchentes no interior de São Paulo e no Maranhão e o velório de Pelé, em Santos (SP). O presidente prestigiou, ainda, eventos ligados ao Ministério da Defesa, como a inauguração da linha de produção do caça Gripen e a visita ao Complexo Naval de Itaguaí (RJ).