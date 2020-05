Comandante da PM de Minas vai liderar setor do Ministério da Saúde

Coronel comandava a PM de Minas desde 2019 Divulgação / Imprensa MG / Gil Leonardi

O coronel Giovanne Gomes da Silva, comandante-geral da PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais), foi nomeado, nesta sexta-feira (29), como o novo presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde).

O órgão, que é ligado ao Ministério da Saúde, é responsável por desenvolver ações de ampliação de saneamento no país com o objetivo de controlar a disseminação de doenças ligadas aos cuidados higiênicos.

A nomeação de Silva foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, e divulgada no DOU (Diário Oficial da União), nesta sexta-feira. O militar vai substituir Márcio Cavalcante, que ocupava desde março deste ano.

De acordo com a PMMG, Silva deixará o comando da corporação para assumir o posto no Governo Federal. O nome do novo líder da Polícia Militar ainda não foi anunciado.

Silva chefiava a instituição desde fevereiro de 2019, início da gestão do governador Romeu Zema (Novo). Em nota, o Governo de Minas destacou que o Estado teve um dos melhores indicadores de segurança durante a gestão do coronel.

A equipe do governador ainda agradeceu o militar pelos serviços prestados e o parabenizou pela nova função. "O Governo de Minas deseja sucesso no novo desafio profissional do coronel, à frente desse órgão tão relevante para a transformação da realidade de milhares de famílias no país, principalmente neste momento de Pandemia", destacou o texto.