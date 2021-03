Combate à fome: Templos da Universal recolhem alimentos para entregar a famílias carentes

Brasil | Do R7

A- A+

Houve doação de diversas cestas básicas nos templos Divulgação

A crise econômica que já era aguda, piorou com as novas medidas de restrição decretadas por governadores e prefeitos nos últimos dias, provocando a alta do desemprego e do preço dos alimentos. Pesquisa divulgada recentemente apontou que 68% dos moradores em favelas brasileiras não tiveram dinheiro para comprar comida em ao menos um dia nas duas semanas anteriores ao levantamento.Ter o que comer virou um desafio para milhões de pessoas em nosso país.

Para socorrer urgentemente famílias que hoje passam fome, a Igreja Universal do Reino de Deus voltou a receber doações de alimentos não perecíveis em todos os seus 8,7 mil templos espalhados por todos os 26 estados e no Distrito Federal.

Família sem renda são atendidas pelo projeto Feira Social Divulgação

“Quando você faz uma doação de alimentos e a Igreja Universal se responsabiliza pela distribuição, nós entregamos pessoalmente, porque conhecemos as pessoas. Vamos às casas delas, pois sabemos onde elas moram, quem elas são, porque estamos lá na comunidade, junto com elas”, explicou em pronunciamento recente o Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil.

Nesta sexta-feira (26), por exemplo, dois empresários entregaram 2 mil cestas básicas em um templo da Universal na cidade de São Paulo. Todo este alimento será distribuído por voluntários do Unisocial em comunidades carentes do Centro, Zona Leste, Zona Norte da capital paulista e em Guarulhos. Estas cestas serão entregues diretamente para famílias necessitadas, previamente cadastradas, no próximo domingo (28).

O Unisocial EVG realizará ações em mais 14 estados nesse mesmo dia, também para a distribuição de alimentos. A estimativa dos organizadores é que sejam entregues, ao todo, 40 mil cestas básicas, beneficiando 146,8 mil pessoas. Em todo Brasil, 15,1 mil voluntários estão envolvidos na iniciativa.

Feira social

O Unisocial, outro programa social mantido pela Universal, também está distribuindo alimentos para famílias que estão sem renda.

Em SP, teve entrega de sacolas com frutas e legumes Divulgação

No evento “Feira Social”, sacolas com 5 kg de frutas e legumes foram entregues nesta sexta (26) a moradores da Comunidade do Jardim Lapenna, localizada na Zona Leste de São Paulo. Ao todo, foram doadas 3,5 toneladas de vegetais frescos.

O Unisocial EVG e o Unisocial são programas sociais mantidos pela Universal que atuam junto a comunidades carentes e populações fragilizadas, levando serviços gratuitos e ajuda humanitária. Todos os voluntários seguem as recomendações do Ministério da Saúde e os protocolos sanitários locais de combate ao contágio e à propagação da Covid-19.

Como ajudar

Em 2020, a Universal arrecadou e distribuiu 40,6 mil toneladas de alimentos no Brasil e em mais 109 países, sendo 2,2 milhões de cestas básicas e 3,5 milhões de refeições prontas.

Você também pode ajudar. Para localizar o templo mais próximo de sua residência e doar alimentos não perecíveis, clique aqui.

Também é possível fazer doações financeiras pelo site oficial da Universal no link universal.org/doar.