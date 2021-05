Começa a distribuição de 280 mil kits de higiene doados para 609 presídios

A- A+

O programa social Universal nos Presídios inicia a distribuição de kits de higiene para 609 presídios do país Divulgação/Universal

Nesta sexta-feira (28), o programa social Universal nos Presídios (UNP) inicia a distribuição de kits de higiene para 609 presídios em todo o Brasil. Nesta primeira etapa da entrega, serão enviados 280 mil kits individuais contendo papel higiênico, sabonete, escova de dente e creme dental, além de absorvente para detentas e aparelho descartável de barbear para os detentos. A UNP pretende realizar outra grande doação no mês de julho.

Segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os problemas na higiene dos detentos contribuem para 61% das mortes nos presídios no País -- situação que se agravou muito com a pandemia da covid-19. A maior parte dos presos encontra dificuldades para ter acesso a produtos de asseio pessoal

Para levar os donativos da campanha realizada pela UNP aos presídios localizados em todos os 26 estados e no Distrito Federal, serão necessários 82 caminhões, que partirão de diversos pontos do país. Do bairro do Brás, na zona leste da cidade de São Paulo, sairá um comboio com 12 caminhões.

Divulgação/Universal

“A vontade de ajudar a população carcerária é maior do que todas as dificuldades existentes para organizar uma logística que precisa cobrir milhares de quilômetros de um país imenso, além de respeitar, rigorosamente, todos os decretos sanitários locais”, explica Clodoaldo Rocha, responsável pelo programa social no Brasil.

“A vida das pessoas têm um valor incalculável, e por isso não medimos esforços. E ações como esta acabam despertando no presidiário a compreensão que ele tem um valor muito grande. Ainda que esteja abandonado pela família e desacreditado pela sociedade, é possível a transformação”, avalia.

O programa social Universal nos Presídios foi criado pela Igreja Universal do Reino de Deus há mais de 30 anos Divulgação/Universal

Trabalho reconhecido e bem-vindo

O programa social Universal nos Presídios foi criado pela Igreja Universal do Reino de Deus há mais de 30 anos, para ajudar na ressocialização dos detentos e oferecer apoio às famílias deles.

Entre outras atividades, a UNP oferece aos presos cursos profissionalizantes, oficinas de arte, sessões de cinema, doações de livros, de alimentos e de kits de higiene, em presídios masculinos e femininos do Brasil e de mais 55 países.

Em 2020, foram atendidos 1.434.978 detentos, familiares e funcionários em nosso país.

Para Guilherme Silveira Rodrigues, diretor-geral do CDP de Pinheiros 2, a ajuda material que a UNP oferece é bem-vinda e merece elogios.

"Também o trabalho dos voluntários da UNP, levando palavras de conforto e de fé, mostrando a eles um novo caminho e acreditarem no amanhã, tudo isso se reveste de suma importância, uma vez que colabora para que a segurança e a disciplina sejam mantidas”, destacou, ainda, o diretor.