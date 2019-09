Raphael Fernandes*, do R7, com Agência Senado

Começa sessão de votação da Previdência na CCJ do Senado O relator da proposta, Tasso Jereissati (PSDB-CE), enviou parecer favorável à aprovação da reforma Reforma da Previdência

Relator Tasso Jereissati comanda reunião da CCJ Marcos Oliveira/Agência Senado

A presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), deu início a reunião que irá votar o parecer do relator da reforma da Previdência, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), na manhã desta quarta-feira (4).

Veja também: Bolsonaro chama de "babaquice" reação de membros da PF , diz jornal

No relatório, Jereissati foi favorável à proposta e às emendas nºs 52 e 82, além de apresentar nove emendas e rejeitar as demais apresentadas.

A PEC paralela, que também será votada nesta quarta-feira (4), inclui estados e municípios e outros itens que ficaram de fora da reforma. A PEC evita que a proposta da reforma volte a Câmara caso aconteceça mundaças no Senado.

Votação no Senado

O texto irá passar por duas votações no plenário do Senado, no qual precisará de 49 votos favoráveis.

Caso aprovado sem mudanças, o texto é promulgado e se tranforma em uma emenda à Constituição. Os senadores podem aprovar apenas uma parte e o restante volta a à câmara dos deputados.

Se o Senado aprovar um texto diferente do aprovado pela Câmara, os deputados vão precisar analisar novamente a proposta. É necessário que o texto seja aprovado pelas duas casas.

* Estagiário do R7, sob supervisão de Celso Fonseca.