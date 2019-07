Começa sessão de votação da reforma da Previdência

Texto precisa ser aprovado na Câmara em dois turnos Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress - 25.3.2019

A sessão em que deputados devem votar a proposta da reforma da Previdência foi aberta na manhã desta quarta-feira (10).

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é quem comanda a sessão.

Para ser aprovado, o texto precisa ser votado em dois turnos, com voto favorável de 308 deputados para ser enviado ao Senado.

Na noite de terça-feira (9), os deputados votaram um requerimento para encerrar as discussões sobre a reforma. O texto foi apresentado pela maioria e aprovado pelo plenário da Casa por 353 votos a 118.

Tramitação

De acordo com Rodrigo Maia, a votação do texto-base deve ser começar na manhã desta quarta. Caso seja aprovada em primeiro turno, a previsão é que haja votação para quebra de interstício.

Os deputados favoráveis à proposta esperam concluir as duas etapas de votação na Câmara antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho deste ano.

Segundo o regimento da Casa, entre o primeiro e o segundo turno de votação é necessário um intervalo de cinco sessões do plenário. Segundo Maia, caso haja “vitória contundente” no primeiro turno há “mais respaldo político para uma quebra [do interstício] do primeiro para o segundo [turno]".

Se validado pelos deputados, o texto segue para análise do Senado, onde também deve ser apreciado em dois turnos e depende da aprovação de, pelo menos, 49 senadores.

Assista à sessão:

* Com informações da Agência Câmara.