Comércio de SP estima em R$ 2 bi custo para seguir medidas sanitárias

O presidente da FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo), Maurício Stainoff, afirma que os protocolos sanitários para a saída da quarentena no estado vão gerar um custo adicional para os comerciantes de R$ 2 bilhões por mês.

Ele pede que os governos estadual e municipais, que estão criando as regras de como o comércio deve operar agora para evitar o avanço da pandemia de covid-19, ofereçam compensações tributárias para ajudar os comerciantes nesse momento em que eles tentam “salvar” as empresas e os empregos.

Entre quarta-feira (10) e quinta-feira (11), lojas voltaram a funcionar em regiões como a capital, a Grande São Paulo e o litoral, após flexibilização anunciada pelo governo de São Paulo. Grande parte do interior já estava em fases que permitiam o funcionamento parcial do comércio.

Stainoff afirma que o combate à pandemia é importante, só que custos como álcool em gel e líquido, máscaras, luvas, sinalização e funcionários extras para auxiliar na disponibilização de produtos de higiene nas entradas das lojas, num cenário de faturamento ainda reduzido para muitos setores, dificultará a continuidade das empresas.

Ele entende que devem ser dados descontos em relação ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), do governo do estado, e adiamento de obrigações municipais, como o IPTU, que é o imposto sobre a propriedade. Veja trechos da entrevista concedida ao R7.

R7 – Como está sendo o retorno do comércio ao funcionamento?

Maurício Stainoff – É natural que num primeiro momento tenhamos uma grande quantidade de pessoas nos principais centros. Mas isso não necessariamente significa vendas. Vamos fazer uma reunião com os principais presidentes das câmaras de lojistas de todo o estado para uma análise, mas a expectativa que nós temos é que o comércio volte a normalidade daqui a um ano. Isso se a pandemia não continuar crescendo.

E se o relaxamento da quarentena e o retorno da atividade comercial seguir essa linha que nós estamos no dia de hoje. Se endurecer de novo, a situação será bem pior.

Nós entendemos que 30% do varejo vai fechar. Muitas lojas não fecharam porque estavam com custos reduzidos. Neste retorno vão ter uma série de gastos, como aluguel, mesmo que funcione só quatro horas por dia. Muitos nem conseguiram negociar reduções. E agora vai se vender menos. As pessoas estão preocupadas com o emprego e gastam menos. Mesmo que num primeiro momento haja um pico de vendas. E os custos fixos vão se manter.

R7 – E em relação às adaptações que estão sendo necessárias em relação aos protocolos sanitários do governo do estado e das prefeituras?

Stainoff - Haverá custos novos. Obrigações acessórias sanitárias. Numa loja de 40 metros quadrados, com o dono e quatro funcionários, se nós pensarmos que 500 mil empresas no estado de SP têm esse tamanho, nós estamos falando de R$ 2 bilhões ao mês dessas obrigações acessórias para funcionar parcialmente. Em vários estabelecimentos vai ser necessário funcionário extra na porta para dar gel e orientar, se quiser cumprir aquilo que os protocolos exigem. Você vai precisar de álcool gel, álcool líquido, máscara e luva, entre outros itens. Isso tudo dá quase R$ 3 mil, R$ 4 por mês. Quem tiver funcionário ocioso conseguirá de repente aproveitar nessa função de organizar a entrada e poderá ter uma despesa menor, mas outros não. O que nos preocupa é a capacidade do pequeno empresário de cumprir com essas obrigações.

R7 - Como está o acesso das empresas a recursos financeiros? Às linhas de financiamento anunciadas pelo governo, por exemplo?

Stainoff - Sem caixa, a empresa quebra. Os empréstimos não vieram. Os bancos privados não estão emprestando para o pequeno empresário. Não querem que o banco corra risco. Os bancos públicos estão tendo dificuldade também. O governo federal tem disponibilizado várias linhas de crédito, que chegam no sistema financeiro, que só repassa aos grandes empresários.

R7 - O setor acha que precisa de algum novo auxílio ou compensação?

Stainoff - Sim, principalmente do estado. Nem a prefeitura [de São Paulo], nem o estado deram qualquer alívio. Os comerciantes já pagam o ICMS por substituição tributária na compra da maioria dos produtos, antes de vendê-los, e foram obrigados a estocar. O governo deveria oferecer uma compensação para novas compras e dar um alívio para o pequeno empresário, mas não está fazendo isso. Pior, não ofereceu o mesmo prazo para adiar pagamentos de impostos adotado pelo governo federal para o sistema Simples, de seis meses. O estado adiou por três, o que ainda vai gerar uma confusão de contas. Arrumou mais burocracia porque o pagamento não será mais feito em uma guia única agora e será necessário informar a Receita.

O estado não fez nada em favor do pequeno empresário. Claro que defendemos uma abertura consciente, não queremos o crescimento da covid-19, mas nós achamos que o estado fez muito pouco.

O próprio governador falou que 74% da economia estava funcionando. É porque ele estava recebendo 74% da arrecadação tributária. Recebeu ajuda do governo federal, equipamento e dinheiro, foi perdoada dívida e prorrogada dívida sem juros. O estado, não posso dizer que ficou sem dívida, mas as contas não ficaram tão ruins como as dos empresários de uma forma geral. Nós pedimos essa compensação para poder continuar gerando emprego. Porque, se não, com 30% de fechamentos, vai gerar um grande desemprego. E esse desemprego diminui o número de consumidores, afetando também quem conseguir ficar aberto.

E no futuro, numa normalidade, que haja um prazo de mais 90 dias para o pagamento do ICMS, para que o lojista possa vender o produto. O governo vai estar dando um fôlego para esse comerciante se manter.

As prefeituras também poderiam ajudar. Tem taxa de funcionamento, cobrada agora em julho, tem o IPTU, que poderia ser postergado etc.

R7 – E a medida provisória 936, que permitiu suspensões de contrato e reduções de jornada, mas sob a condição de que os empregos fossem mantidos depois por um período?



Stainoff - Foi boa na hora. A caipirinha foi boa, mas vai dar uma dor de cabeça agora na hora da ressaca. Na hora se imaginava que no final de abril, nós teríamos saído desse problema. Muitos teriam fechado a loja de imediato, dispensado, se soubessem a duração da crise. Teriam tomado outra atitude. Entendo que o governo tentou acertar. Nós também defendemos a manutenção do emprego. Mas agora os lojistas precisarão lidar com essa situação.