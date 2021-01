Comércio pede volta de programa que reduz salário para evitar demitir

A- A+

As restrições ao funcionamento de comércio e serviços estão voltando em diferentes estados do país com o avanço da covid-19, e os setores já vislumbram a possibilidade de iniciar uma nova onda de demissões caso a proteção conferida ao emprego no ano passado não seja retomada. Eles pedem que o programa que permite a redução de salário e jornadas ou a suspensão de contratos, encerrado no dia 31 de dezembro juntamente com o estado de calamidade pública no país, seja colocado em vigor novamente de forma imediata.