Comissão aprova auditoria em gastos do cartão da Presidência Fiscalização terá apoio do Tribunal de Contas da União e tem como alvo despesas caracterizadas como sigilosas

Na imagem, presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Isac Nóbrega/PR - 20.05.2021

A comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (25) a PFC 36/2019, espécie de auditoria do Tribunal de Contas da União e tem como alvo os gastos do cartão corporativo da Presidência da República.

O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e propõe que a comissão realize ato de fiscalização e controle, com auxílio do TCU, dos gastos do cartão corporativo. “Precisamos de uma auditoria rigorosa para saber onde estão indo parar milhões do cartão”, disse o parlamentar.

A proposta foi relatada pelo deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), que deu parecer pela aprovação. “É válido reconhecer os efeitos benéficos para a sociedade da fiscalização dos gastos públicos. Importa analisar se os recursos federais foram empregados de acordo com a legislação em vigência”, comentou.

Antes, a matéria havia sido engavetada em 2019 pelo então presidente da comissão, Léo Motta (PSL-MG), aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).