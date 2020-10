Comissão aprova convite para que Tereza Cristine fale sobre Pantanal O número de focos de queimadas no bioma bateu recorde e é o maior desde 1998. De acordo com o Ibama, fogo já consumiu cerca de 23%

Na imagem, ministra Tereza Cristina (Agricultura) Joédson Alves/EFE - 30.09.2020

A comissão temporária externa do Pantanal aprovou, nesta sexta-feira (30), convite para que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dê explicações sobre a atividade pecuária e apresente dados sobre a evolução do rebanho bovino em municípios pantaneiros.

O documento é um convite, portanto, a presença de Cristina não é obrigatória. O prazo para resposta é de 30 dias. A comissão é presidida pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Tereza já esteve na comissão – na ocasião, em 9 de outubro, a ministra afirmou que o boi é o bombeiro do Pantanal e que se houvesse mais gado talvez o incêndio deste ano teria sido menor.

“O boi ajuda, é o bombeiro do Pantanal. Ele como essa massa, seja o capim ativo ou o plantado. Com a seca e água do subsolo que também baixou, essa massa vira um material altamente combustível. Aconteceu o desastre porque tínhamos muita matéria orgânica seca. Talvez, se tivesse um pouco mais de gado no Pantanal, teria sido um desastre bem menor como deste ano. Isso tem que servir como uma reflexão do que temos que fazer”, afirmou.

O número de focos de queimadas no Pantanal chegou a 8.109 em setembro e bateu o recorde desde o início das medições do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Em nove meses, entre 1º de janeiro e 30 de setembro, foram registrados 18.259.

Dessa forma, atingiu recorde e é o maior desde 1998. Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o fogo consumiu 23% do Pantanal – o bioma abriga cerca de 1.200 espécies de animais vertebrados, inclusos 36 ameaçados de extinção.