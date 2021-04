Comissão da Câmara quer ouvir ministros da Defesa e do Itamaraty Requerimentos foram aprovados pelo colegiado das Relações Exteriores. Titulares assumiram comando das pastas nesta semana

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, ministro Braga Netto (Defesa) Alan Santos/PR - 27.10.2020

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (31), dois requerimentos para ouvir os ministros da Defesa e do Itamaraty, Braga Netto e Carlos França, respectivamente.

Por se tratar de uma audiência pública, todos os deputados federais estão convidados. Não há, ainda, data para os encontros, que dependem da aceitação por parte dos ministros.

Braga Netto e Carlos França assumiram os comandos da Defesa e Itamaraty nesta semana após reforma ministerial feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Os dois requerimentos foram feitos pelo presidente da comissão, deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). No caso do ministro da Defesa, assinaram também parlamentares de diversos partidos, do PCdoB ao Novo.