Comissão de Segurança Pública pode ter nome de Major Olimpio

Na imagem, ex-senador Major Olimpio

O senador Otto Alencar (PSD-BA) apresentou projeto de resolução que altera o nome da Comissão de Segurança Pública para Comissão Senador Major Olímpio, morto em março após complicações da covid-19.

Alencar argumenta que Olímpio defendeu a criação da comissão antes de retirar sua candidatura, em favor da senadora Simone Tebet (MDB-MS), à presidência do Senado em 1º de fevereiro. “A criação da comissão foi aprovada no dia 10 de março, sem o voto do senador, que já estava hospitalizado’, diz.

A comissão, com caráter permanente, é responsável pelo recebimento e avaliação de denúncias do crime organizado, violência rural e urbana, narcotráfico, entre outros. O presidente do grupo é o senador Omar Aziz (PSD-AM).

O projeto, portanto, busca homenagear o senador que teve na segurança pública sua principal área de atuação. “Major Olímpio foi um grande homem, forte, aguerrido, patriota, leal aos seus companheiros policiais, ao povo paulista”, afirma. O texto aguarda deliberação da Mesa Diretora.

