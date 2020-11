Comissão do Congresso convoca diretores da Anvisa e Butantan Grupo de parlamentares que acompanham gastos com a pandemia de covid-19 chamou representantes dos órgãos para sessão nesta quarta Comissão do Congresso chama diretores da Anvisa e Butantan para reunião

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas Governo do Estado de São Paulo - 20.07.2020

A Comissão Mista do Congresso que acompanha as despesas envolvendo o combate à covid-19 convidou diretores da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Instituto Butantan para uma reunião virtual nesta quarta-feira (11) sobre a recente polêmica envolvendo a suspensão dos estudos relacionados à Coronavac. A interrupção ocorreu por conta da morte de um voluntário, que teria cometido suicídio, segundo o governo de São Paulo.

Foram convidados o diretor-geral da Agência Nacional, André Pepitone da Nóbrega, o diretor-presidente da entidade, Antonio Barra Torres, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, entre outros.

O chamado é assinado Rogério Carvalho (PT-SE), Randolfe Rodrigue (Rede-AP) e Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da comissão. Moura mandou ofício à parte convocando os representantes e explicando a necessidade.

Anvisa diz que falta de informações levou à interrupção da Coronavac

"Apesar da suspensão de testes ser uma prática comum para averiguação de possíveis problemas, verifica-se a grande repercussão da morte de um voluntário imunizado com a vacina, o que carece de esclarecimentos urgentes, não somente devido ao fato de investimentos de grande vulto em torno do episódio, mas, principalmente, pelos riscos da vacina e seus efeitos à população, notadamente aos voluntários (primeiros imunizados com o experimento)", afirmou do documento da convoação o senador Moura

A reunião está mercada para as 10h.