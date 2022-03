Comissão do Senado aprova convite para ouvir presidente da Petrobras Pedido do senador Jean Paul Prates quer discutir distribuição de dividendos a acionistas diante do aumento dos combustíveis

Presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna será convidado para comissão no Senado Adriano Machado/Reuters - 14.09.2020

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou, nesta terça-feira (22), um requerimento do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para convidar o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, a participar de audiência na Casa. O objetivo é fazer com que o chefe da estatal fale a respeito da distribuição de dividendos aos acionistas em 2021. Como se trata de um convite, ele não tem a obrigação de comparecer.

Além de Joaquim Silva e Luna, serão convidados Rosangela Buzanelli Torres, conselheira eleita pelos trabalhadores para representar a categoria no Conselho de Administração da Petrobrás, e Rodrigo Araujo Alves, diretor executivo financeiro e de Relacionamento com Investidores.

Durante a audiência, o senador fez questão de citar o lucro de R$ 106 bilhões registrados pela empresa no ano passado. Além disso, ele criticou a distribuição de R$ 101 bilhões entre os acionistas.

"Queremos saber de onde veio esse lucro distribuído em mais de 90%, majoritariamente, entre os acionistas. A Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil e é exatamente a ausência dessa visão que tem transformado o nosso mercado de combustíveis nisso que está aí", afirmou o senador Jean Paul Prates.

A comissão aprovou também outro requerimento para convidar o presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Juliano Alcântara Noman, para prestar esclarecimentos sobre os gargalos e desafios da malha aérea nacional.

Disparada dos preços do petróleo

Após 57 dias sem reajustes, a Petrobras decidiu, há duas semanas, aumentar seus preços de venda de gasolina e diesel às distribuidoras. Os novos valores passaram a valer desde 11 de março.

A gasolina da Petrobras passou a ficar 18% mais cara para as distribuidoras, enquanto o diesel teve aumento maior, de 25%. O GLP, também reajustado, ficou 16% mais pesado na conta.

O anúncio desse aumento veio depois que membros do Conselho de Administração da Petrobras questionaram a diretoria sobre o fato dos valores serem os mesmos há dois meses, mesmo com a disparada do valor do petróleo no mercado internacional por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia.