Alexandre Garcia, do R7

Comissão do Senado aprova Roberto Campos Neto à presidência do BC Indicação do economista para o comando da autoridade monetária nacional deve ser analisada pelo plenário do Senado ainda nesta terça-feira Roberto Campos Neto

Se aprovado, Campos Neto assumirá o lugar de Ilan Goldfajn Divulgação

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (26) a indicação do economista Roberto de Oliveira Campos Neto para a Presidência do BC (Banco Central).

Além de Campos Neto, foram aprovados os nomes de Bruno Serra Fernandes e João Manoel Pinho de Mello para compor, respectivamente, as diretorias de Política Monetária e de Organização do Sistema Financeiro do BC.

O nome de Flávia Martins Sant'anna Perlingeiro para a presidência da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) também foi aprovado pela CAE.

Agora, a indicação de Campos Neto, dos dois diretores e de Flávia Perlingeiro serão analisadas pelo plenário do Senado. A expectativa é de que isso ocorra ainda nesta terça-feira.

Se for aprovado pelo Senado, Campos Neto assumirá o lugar de Ilan Goldfajn à frente da autoridade monetária nacional. Cotado para permanecer no cargo, Goldfajn recuou e disse que a decisão foi tomada por motivos pessoais.