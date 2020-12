Comissão do Senado sabatina 14 diplomatas na próxima segunda Indicações, após aprovação dos nomes pelo grupo, seguem para análise do plenário. Entre os diplomatas estão Fernando Estellita e Maurício Lyrio

Na imagem, senador Nelsinho Trad, presidente da CRE Marcos Oliveira/Agência Senado

A CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado Federal irá sabatinar, na próxima segunda-feira (14), a partir das 9h, 14 diplomatas indicados para chefiar embaixadas brasileiras.

As indicações, após aprovação dos nomes pelo grupo, seguem para análise do plenário da Casa.

Entre os diplomatas estão Fernando Estellita e Maurício Lyrio, indicados para as embaixadas brasileiras na Cidade do México e Austrália, respectivamente.

De acordo com o Itamaraty, o fluxo comercial entre Brasil e México, em 2019, passou de US$ 9,1 bilhões (quase R$ 50 bilhões). Já o fluxo entre Brasil e Austrália, no mesmo ano, passou de US$ 1,4 bilhão.

Confira, abaixo, a lista dos 14 sabatinados:

- Nei Bittencourt / Togo

- Lígia Scherer / Oman

- Fernando Estellita / México

- José Marcos Viana / Gabão

- Fábio Marzano / Genebra

- Renan Paes Barreto / República Dominicana

- Elza de Castro /Jamaica

- Maria-Thereza Lázaro / Tunísia

- Eduardo Prisco Ramos / Eslovênia

- Silvio Albuquerque e Silva / Quênia, Ruanda, Uganda, Burundi e Somália

- José Borges Santos Junior / Tailândia, Camboja e Laos

- Maurício Lyrio / Austrália, Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné, Vanuatu, Fiji e Nauru

- Enio Cordeiro / Noruega e Islândia

- Anuar Nahes/ Santa Lúcia

*Com informações da Agência Senado