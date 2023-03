Comissão sobre situação yanomami adia votação de plano de trabalho em meio à indefinição de membros O Senado ampliou de cinco para oito o número de participantes; as ocupações das vagas devem ser definidas pelo presidente da Casa Comissão yanomami adia votação de plano de trabalho em meio à indefinição de membros

Brasil | Bruna Lima, do R7, em Brasília

A- A+

Garimpo ilegal em Terras Yanomami, que vai ser investigada pela comissão temporária Fernando Frazão/Agência Brasil

A comissão temporária sobre a situação dos yanomami adiou nesta quarta-feira (1º) a votação do plano de trabalho. O motivo foi a indefinição dos novos integrantes da comissão, que ganhou mais três membros após pressão da ala da base do governo por mais representatividade. Uma nova reunião para votar o texto foi marcada para a próxima terça-feira (7).

O pedido de adiamento foi proposto pelo senador Humberto Costa (PT-PE). "Foi definido que ampliaria [a comissão] para oito pessoas. Ficaria um tanto complicado a gente discutir e votar sem a participação de todos os integrantes", disse o senador.

Pelo menos quatro parlamentares querem integrar a comissão. Disputam as vagas os senadores Fabiano Contarato (PT-ES), Damares Alves (Republicanos-DF), Leila Barros (PDT-DF) e Marcos Pontes (PL-SP). "Provavelmente o Presidente da Casa vai arbitrar quem serão os participantes", afirmou Costa.

A pressão interna da base do governo é para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), privilegie parlamentares que representem os setores envolvidos na questão. A ideia é barrar um viés pró-garimpo. O trio de senadores de Roraima que integra a comissão enviou, antes da instalação dos trabalhos, um ofício a autoridades federais da Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo "a ausência de repressão ou persecução penal" na retirada de garimpeiros.

Leia também: Gilmar Mendes cassa decisão e manda Justiça Eleitoral enviar inquérito de Aécio Neves ao STF

Presidente da comissão, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), tem defendido a necessidade de um apoio emergencial para os garimpeiros, viés que também é defendido pelos dois outros membros de Roraima, Dr. Hiran (PP), relator da comissão, e Mecias de Jesus (Republicanos). Os três embarcaram juntos para visitar as Terras Yanomami, em 9 de fevereiro, mas não conseguiram pousar devido ao mau tempo.

Visita

Em 20 de fevereiro, já com a comissão instalada, Chico Rodrigues foi ao local com auxílio da Força Aérea Brasileira, mas não houve deliberação do colegiado. A viagem foi criticada por lideranças indígenas e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) questionou a visita durante a sessão da comissão desta quarta.

Eliziane alegou que a visita não cumpriu ordenamento jurídico em relação ao acesso a terras e que foi marcada sem o acompanhamento da consultoria da Casa. "Então, ela não pode constar das atividades desta comissão externa", concluiu.

Leia também: Moraes autoriza restituição de bens apreendidos do ex-comandante da PMDF

A viagem, segundo o presidente da comissão, serviu para "levantar dados que pudessem subsidiar, inclusive, o plano de trabalho".

O plano de trabalho prevê votação do relatório até o início maio. Há previsão de apresentação e votação de requerimentos, além de realização de audiência pública até a o fim de março. Em abril, os senadores devem realizar suas diligências em Roraima para colher mais informações.