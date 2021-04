Comissão visitará fábricas com potencial de produção de vacina Atualmente, instalações produzem imunizantes animais. Requerimento foi feito pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT)

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Comissão da covid-19 visitará fábricas de animais Governo do Estado de São Paulo - 10.04.2021

A comissão temporária que acompanha as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus aprovou, nesta segunda-feira (12), requerimento para visitar fábricas de vacinas animais que possam produzir o imunizante contra a covid-19.

O requerimento foi sugerido pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT). De acordo com o documento, a visita se dará em três fábricas de produtos veterinários classificadas com nível de segurança NB3+, potencialmente utilizáveis para a produção de vacinas humanas.

Além dos membros da comissão, deverão ser convidados para a visita, ainda sem data, representantes dos Ministérios da Saúde e Agricultura, Anvisa e Instituto Butantan.

“Certamente, a falta de vacinas é o principal fator para o cenário de atraso na vacinação, que nos conduziu ao colapso do sistema de saúde que hoje estamos vivendo, com falta de leitos de terapia intensiva e carência de oxigênio medicinal, de medicamentos e de insumos essenciais”, afirma o senador.

Por isso, se faz necessário as visitas nas três fábricas, segundo Fagundes, com o objetivo de conhecer as respectivas instalações e seu potencial de aproveitamento para a produção de vacinas contra a covid-19.