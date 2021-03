Comissões da Câmara devem ser instaladas na próxima terça (9)

Brasil | Mariana Londres e Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, deputada Bia Kicis (PSL-DF) Cleia Viana/Câmara dos Deputados-05/03/2020

A previsão é de que a Câmara dos Deputados instale as comissões na próxima terça-feira (9). Os colegiados não chegaram a funcionar no ano passado em decorrência da pandemia de covid-19.

Entre os principais destaques, está Bia Kicis (PSL-DF), indicada para o comando da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), principal colegiado da Casa, responsável por analisar a constitucionalidade dos projetos de lei.

Seu nome enfrenta resistência, uma vez que é investigada em inquéritos envolvendo fake news, juntamente com Daniel Silveira (PSL-RJ), e que a deputada tem prejudicado o combate à pandemia da covid-19 divulgando notícias falsas e ensinando como burlar orientações de autoridades sanitárias, como o uso de máscaras.

O comando das 25 comissões permanentes é distribuído pelo critério da proporcionalidade partidária, ou seja, quanto maior o número de deputados de determinado partido ou bloco partidário, mais comissões esse partido ou bloco tem o direito de presidir.

Depois da definição de qual partido irá presidir qual comissão, e de quantas vagas cada partido terá em cada comissão, elas serão instaladas. Ou seja, vão se reunir e eleger seus presidentes e vice-presidentes. Em seguida, começam a funcionar.

As 25 comissões permanentes são:

- Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

- Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

- Constituição e Justiça e de Cidadania

- Cultura

- Defesa do Consumidor

- Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

- Desenvolvimento Urbano

- Direitos da Mulher

- Direitos da Pessoa Idosa

- Direitos das Pessoas com Deficiência

- Direitos Humanos e Minorias

- Educação

- Esporte

- Finanças e Tributação

- Fiscalização Financeira e Controle

- Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia

- Legislação Participativa

- Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

- Minas e Energia

- Relações exteriores e Defesa Nacional

- Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

- Seguridade Social e Família

- Trabalho, Administração e Serviço Público

- Turismo

- Viação e Transportes

*Com informações da Agência Câmara