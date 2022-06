Comitê da Petrobras votará indicação de novo presidente na próxima sexta-feira

A- A+

Caio Mário Paes de Andrade, indicado pelo governo para assumir a presidência da Petrobras Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 26.04.2021

O Comitê de Elegibilidade da Petrobras vai votar na sexta-feira (24) a indicação de Caio Mário Paes de Andrade para assumir a presidência da empresa. O órgão recebeu nesta terça-feira (21) os relatórios necessários para analisar a indicação. Se o nome for aprovado, deverá ainda passar pela assembleia-geral da estatal.

Andrade foi escolhido no fim de maio para comandar a Petrobras no lugar de José Mauro Ferreira Coelho, que renunciou ao posto nesta segunda-feira (20).

O Comitê de Elegibilidade é formado por Francisco Petros e Luiz Henrique Caroli, membros do Conselho de Administração e do Comitê de Pessoas, e por Ana Silvia Matte e Tales Bronzato, membros externos do Comitê de Pessoas. Marcelo Mesquita, eleito pelos acionistas minoritários detentores de ações preferenciais, também participará do processo de análise da indicação.

Andrade é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração e gestão pela Harvard University e mestre em administração de empresas pela Duke University.

Ao anunciar a indicação dele, o Ministério de Minas e Energia afirmou que Andrade "reúne todas as qualificações para liderar a companhia a superar os desafios que a presente conjuntura impõe, incrementando o seu capital reputacional, promovendo o contínuo aprimoramento administrativo e o crescente desempenho da empresa, sem descuidar das responsabilidades de governança, ambiental e, especialmente, social da Petrobras".