Comitiva de Bolsonaro conta com 5 ministros, Apex e filho do presidente

Bolsonaro chega à Suíça nesta segunda-feira (21)

O DOU (Diário Oficial da União) divulga nesta segunda-feira (21) os integrantes da comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro na viagem a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial esta semana.

A delegação presidencial conta com os ministros da Economia, Paulo Guedes, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno.

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado reeleito e filho do presidente, também está no grupo, assim como o representante permanente do Brasil junto à OMC (Organização Mundial do Comércio), Alexandre Parola, o presidente da Apex Brasil, Mario Vilalva, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, e o secretário de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Castelo Branco Coelho de Souza.

O presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva decolaram na noite de domingo (20) para Zurique, na Suíça, com escala em Las Palmas, nas Ilhas Canárias. O desembarque em Zurique está previsto para as 11h30 desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. De Zurique, eles partem para Davos, onde o Fórum começa nesta terça-feira, dia 22. Pela programação, o grupo estará de volta ao Brasil na sexta-feira (25).

