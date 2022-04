Companhia aérea da Itapemirim é comprada por empresa do DF Com a venda, a Itapemirim espera retomar as atividades em breve; companhia está sem operar desde dezembro de 2021 Companhia aérea da Itapemirim é comprada por empresa do DF

Aeronave da ITA Reprodução/Linkedin

O CEO da ITA (Itapemirim Transportes Aéreos), Adalberto Bogsan, anunciou nesta quarta-feira (13) que a companhia aérea foi vendida e não pertence mais ao Grupo Itapemirim. De acordo com o executivo, a ITA foi adquirida pela Baufaker Consulting, empresa financeira com sede em Taguatinga, no Distrito Federal.

A companhia aérea paralisou as atividades em dezembro do ano passado, o que afetou centenas de passageiros que tinham comprado voos na empresa. À época, a aérea alegou que tomou a decisão para passar por "reestruturação interna". Desde que foi criada, em junho de 2021, a ITA enfrentava ações por falta de pagamento de diárias à tripulação e por não depositar o FGTS dos funcionários.

Ao anunciar a venda à Baufaker Consulting, Bogsan disse que será possível resolver as pendências que a empresa acumula desde que fechou as portas. "Na próxima semana, começa a nova fase de retomada com reuniões com SAC [Serviço de Atendimento ao Consumidor], Anac [Agência Nacional de Aviação Civil], além de negociações dos passivos acumulados neste período de interrupções das operações, como salários, leasing, taxas de aeroporto, reembolso de passageiros e outros."

Segundo o CEO da ITA, "após concretizar o negócio, o novo acionista concentra esforços na capitalização da empresa, na reorganização e manutenção do grupo de colaboradores e executivos". De acordo com Bogsan, a Baufaker Consulting "promete inaugurar um novo e inédito modelo de transportar passageiros e cargas em território nacional", com a aquisição e a manutenção dos leasings (uma espécie de aluguel) de cinco aeronaves.

Bogsan não deu outros detalhes sobre a negociação com a Baufaker Consulting, como o valor de venda da ITA.

Baufaker Consulting

Segundo informações fornecidas pela Receita Federal, a nova proprietária da ITA é uma empresa de pequeno porte, fundada em 2008 com capital social de R$ 100 mil. O escritório da Baufaker Consulting fica em Taguatinga, região administrativa do DF.

A atividade econômica principal da empresa é consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, mas a Baufaker Consulting informou à Receita outras 20 atividades secundárias. Contudo, nenhuma delas está relacionada ao transporte de passageiros ou à administração de companhias aéreas.

Entre as áreas de trabalho apresentadas pela empresa estão atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral; administração de cartões de crédito; aluguel de imóveis próprios; representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; entre outras.

O R7 entrou em contato com a Baufaker Consulting, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.