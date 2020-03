Companhias aéreas liberam viagens de graça para profissionais da saúde

Do R7, com informações de Edilson Muniz, da Agência Record

Profissionais da saúde podem embarcar de graça em combate ao coronavírus Fernando Frazão/Agência Brasil

As companhias aéreas Gol, Azul e Latam oferecem viagens de graça para profissionais da saúde que estejam na linha de frente no combate ao coronavírus. A medida começou a valer a partir desta segunda-feira (23). Além disso, algumas empresas estão transportando gratuitamente medicamentos e equipamentos necessários no controle da covid-19.

Na última sexta-feira (20), o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, pediu ao Governo Federal que o aeroporto Internacional de Guarulhos fosse fechado, porém essa medida ainda não foi aprovada. Mas é evidente a queda no movimento de passageiros no terminal. Os guichês estão quase todos vazios e o painel do aeroporto indica várias cancelamentos de voos, em especial os internacionais.

O benefício vale para pessoas registradas nos conselhos estaduais e residentes no país, com comprovada atuação no combate à Covid-19. Para ter direito às passagens, os profissionais de saúde devem se apresentar nas lojas das companhias aéreas no aeroporto com até duas horas de antecedência em relação ao voo escolhido. As passagens serão emitidas sem custo e o passageiro pagará apenas a taxa de embarque e terá direito a levar duas malas de até 23 quilos cada.

Em nota, a Latam informou que "em reconhecimento por toda a dedicação nesse período difícil, profissionais de saúde envolvidos no combate ao coronavírus têm passagens gratuitas para deslocamento dentro do Brasil".

Já a Gol lembrou que os bilhetes estão sujeitos à disponilidade nos voos e é preciso apresentar a carteirinha de credenciamento profissional e uma carta emitida por empresas ou instituições de saúde que comprove o motivo da viagem.

A Azul destacou, em comunicado, que o benefício se estende a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e nutricionistas. O programa é válido para voos domésticos de 23 de março a 30 de abril.