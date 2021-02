Concurso da Polícia Civil é suspenso por risco de covid no Paraná Estimativa era de que 100 mil candidatos participassem do concurso para 400 vagas de delegado, papiloscopista e investigador

Concurso da Polícia Civil do Paraná que seria realizado foi suspenso LUIS PEDRUCO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/21/02/2021

O concurso para 400 vagas da Polícia Civil do Paraná que seria realizado neste domingo (21) foi suspenso. Segundo o Núcleo de Concursos da UFPR (Universidade Federal do Paraná), responsável pela prova, o motivo da suspensão é a falta de segurança para os candidatos devido aos riscos relacionados à covid-19.

O comunicado foi divulgado horas antes do início do exame, previsto para as 13h30. A Polícia Civil do Paraná afirmou em nota que foi surpreendida com a decisão. A estimativa era de que mais de 100 mil candidatos participariam do concurso. A aplicação das provas são para preencher 400 vagas para delegado, papiloscopista e investigador. A nova data do concurso ainda não foi divulgada.

"A retomada do andamento desse concurso é muito aguardada pela Instituição Policial Civil e pela sociedade paranaense, na medida em que visa a recomposição urgente do deficitário quadro de servidores para atender as demandas de área essencial, que é a segurança pública", afirma o texto.

Nota da Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa que, assim como os candidatos, também foi surpreendida, na madrugada deste domingo (21), acerca da decisão tomada pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR) de suspender a aplicação das provas agendadas para esta data.

A PCPR informa, ainda, que imediatamente encaminhou ofício ao NC-UFPR requisitando os motivos ensejadores da medida adotada pela Banca contratada, pois, até então, era reportado por esta sobre a plena viabilidade de aplicação dessas provas. A retomada do andamento desse concurso é muito aguardada pela Instituição Policial Civil e pela sociedade paranaense, na medida em que visa a recomposição urgente do deficitário quadro de servidores para atender as demandas de área essencial, que é a segurança pública.

Nota do núcleo de concursos da UFPR

Considerando que, na última checagem realizada na madrugada de 21 de fevereiro de 2021 em observância ao seu protocolo de integridade, o Núcleo de Concursos da UFPR denotou a ausência de requisitos indispensáveis de SEGURANÇA para a aplicação das provas do Concurso Público em todos os locais previstos na capital e nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o que poderia colocar em risco a integridade das avaliações e o tratamento isonômico dos candidatos, bem como a saúde e a biossegurança de todos os envolvidos na realização das provas para o provimento de cargos públicos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista, comunica-se - por cautela e com urgência - a SUSPENSÃO da aplicação de todas as provas previstas para o dia 21 de fevereiro de 2021 e o seu

ADIAMENTO para outra data a ser oportunamente informada.