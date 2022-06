Concurso do INSS é autorizado com 1.000 vagas; veja detalhes As previsão é de preenchimento de vagas para o cargo de técnico do seguro social; edital deve ser publicado em até seis meses Concurso do INSS é autorizado com 1.000 vagas; veja detalhes

INSS, PREVIDENCIA SOCIAL, APOSENTADORIA, BENEFÍCIO Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, autorizou, na manhã desta segunda-feira (13), a realização de concurso público para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.

A previsão é de que sejam ofertadas 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social do quadro de pessoal do INSS. O prazo para publicação do edital de abertura do certame será de seis meses.

Os candidatos devem ter certificado de conclusão do ensino médio ou curso técnico equivalente. De acordo com a portaria, o provimento dos cargos dependerá de prévia autorização do Ministério da Economia e está condicionado à existência de vagas na data de publicação do edital.

O último concurso realizado para o órgão foi realizado em 2015 e ofertou 950 vagas. Na ocasião, o salário para o cargo de técnico era de R$ 4.886,87 com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Também foram ofertadas oportunidades para analista de seguro social, com remuneração de até R$ 7.496,09, incluindo gratificações.