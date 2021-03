Concursos públicos abrem mais de 210 mil vagas em todo o país

A- A+

Concursos públicos têm mais de 210 mil vagas abertas em todo o país Secretaria de Comunicação Social / Flickr - 25/02/2021

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem deseja conseguir emprego ou se recolocar no mercado de trabalho. As oportunidades atualmente oferecem chances para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o ensino superior. No momento, estão abertas mais de 210 mil vagas para cargos e funções distintas e com salários que passam dos R$ 15 mil.

O IBGE é o concurso que oferta mais oportunidades, atualmente. São 204.307 vagas para profissionais dos níveis médio e fundamental em todo o Brasil, com salário de até R$ 2.100,00.

A Prefeitura Belford Roxo também está oferecendo mais de duas mil vagas para atuação em postos diversos.

Quem também está recrutando trabalhadores é a Polícia Militar de São Paulo, que abriu edital com 2.700 posições para soldados de 2ª classe.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

IBGE

Vagas: 204.307

Níveis:ensino fundamental e médio

Cargos: recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor

Valor da inscrição: de R$ 25,77 a R$ 39,49;

Salários: de R$ 1.700,00 a R$ 2.100,00

Prazo de inscrições: agente censitário municipal/supervisor até 15 de março de 2021; recenseador até 19 de março de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Belford Roxo (RJ)

Vagas: 2.494

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: professores de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, educação artística, educação física, língua estrangeira (inglês) e professor II; orientador educacional, supervisor escolar, inspetor escolar, secretário escolar, agente de apoio à educação Inclusiva, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, estimulador, inspetor de disciplina, merendeira, zelador, vigia, estimulador para educação inclusiva, auxiliar de educação infantil, instrutor surdo/libras, auxiliar administrativo, motorista e auxiliar de caminhão.

Valor da inscrição: não há

Salários: de R$ 1.100,00 a R$ 1.563,99

Prazo de inscrições: até 24 de fevereiro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Polícia Militar - SP

Vagas: 2.700

Níveis: médio completo ou equivalente

Cargos: soldado PM de 2ª classe

Valor da inscrição: R$ 57,00

Salários: R$ 3.318,53

Prazo de inscrições: até 25 de fevereiro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura de Osasco - SP

Vagas: 70

Níveis: ensino fundamental, médio e superior

Cargos: enfermeiro, condutor de veículo de urgência, médico, técnico de enfermagem e rádio operador

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 929,78 a R$ 4.318,72

Prazo de inscrições: até 04 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Corpo de Bombeiros Militar - TO

Vagas: 115

Níveis: diploma de conclusão de curso de graduação, em qualquer área de formação reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação). O candidato que ingressar na corporação no cargo de cadete será matriculado no Curso de Formação de Oficiais (CFO).

Cargos: cadete, aluno-soldado

Valor da inscrição: de R$ 80,00 a R$ 120,00

Salários: até R$ 4.805,62

Prazo de inscrições: até 26 de fevereiro 2021 às 18:00

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Avanhandava - SP



Vagas: 3

Níveis: ensino fundamental , ensino médio e curso técnico em química e registro do CRQ (Conselho Regional de Química)

Cargos: auxiliar de tratamento de água e auxiliar serviços gerais (feminino e masculino)

Valor da inscrição: R$ 30,00 para ensino fundamental; R$ 40 para ensino médio e/ou técnico

Salários: de 1.058,32 a 1.219,55

Prazo de inscrições: de 17 a 28 de fevereiro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Guarulhos - SP

Vagas: 35

Níveis: ensino superior

Cargos: médicos em 25 especialidades

Valor da inscrição: R$ 98,86

Salários: de R$ 6.191,53 a R$ 15.654,69

Prazo de inscrições: até 30 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Defensoria Pública - RJ



Vagas: 38

Níveis: bacharel em direito

Cargos: defensor público

Valor da inscrição: R$ 200,00

Salários: não informado

Prazo de inscrições: até 11 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Santana do Paraíso - MG

Vagas: 76

Níveis: níveis médio, técnico e superior

Cargos: artesão, auxiliar de consultório dentário, digitador do CRAS, orientador social, técnico em enfermagem, técnico em higiene dental e agente comunitário de saúde, advogado, assistente social, cirurgião dentista, dentista, educador físico, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico ESF, médico psiquiatra, nutricionista, odontólogo endodontista, odontólogo periodontista, odontólogo protesista, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Valor da inscrição: de R$ 60,00 a R$ 150,00

Salários: de R$ 1.114,00 a R$ 12.000,00

Prazo de inscrições: entre as 10h do dia 1º de fevereiro até as 13h de 5 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Itabirinha - MG



Vagas: 307

Níveis: todos

Cargos: agente de saúde, atendente de consultório dentário, auxiliar administrativo, auxiliar de atividades esportivas, auxiliar de atividades sociais, auxiliar de saúde, auxiliar de serviços gerais, coveiro, jardineiro, mestre de obras, monitor de transporte escolar, motorista, oficial de serviços, operador de máquinas, serviçal escolar e vigia noturno, apontador, agente administrativo, coordenador escolar, técnico em enfermagem e fiscal tributário, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral, nutricionista, professor, professor de apoio, professor de educação física e professor de inglês.

Valor da inscrição: de R$ 60,00 a R$ 100,00

Salários: de R$ 1.045,00 a R$ 6.177,40

Prazo de inscrições: entre 15 de março a 15 de abril de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Ulisses de Oliveira