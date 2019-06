Concursos públicos estão com mais de 3.200 vagas abertas Há oportunidades para brasileiros de diversos níveis de escolaridade em vários estados brasileiros. Consulte os editais Concursos públicos estão com mais de 1.600 vagas abertas

Concursos são alternativa para desemprego Freepik

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem quer fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental, até ensino superior. São mais de 3.200 vagas para cargos e funções distintos.

O concurso do Banco de Brasília, no Distrito Federal, oferta 12 vagas de analista de tecnologia da informação, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho são ofertadas, além da oportunidade oferecida pela prefeitura municipal de Cerquilio, em que a melhor posição tem remuneração de R$ 11.748.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Ministério Público - SP

Vagas: 24

Níveis: superior

Cargo: Auxiliar de Promotoria

Salário: R$ 2.789,81

Prazo de inscrições: de 17 de julho e 21 de agosto de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Banco de Brasília - DF

Vagas: 12

Níveis: superior

Cargos: Analista de tecnologia da informação, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho

Valor da inscrição: R$ 63,00

Salários: de R$ 7.690,22 a R$ 11.041,46

Prazo de inscrições: até 15 de julho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Banco de Brasília - DF

Vagas: 100

Níveis: médio

Cargos: Escrituário

Valor da inscrição: R$ 56,00

Salários: R$ 3.204,26

Prazo de inscrições: até 15 de julho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Câmara Municipal de Mauá - SP

Vagas: 46

Níveis: todos os níveis de escolaridade

Cargos: de auxiliar de limpeza a procurador legislativo

Valor da inscrição: R$39,50 (nível fundamental), R$52,50 (médio) e R$79,50 (superior)

Salários: de até R$7.575,93

Prazo de inscrições: de 25 de junho a 24 de julho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Osasco - SP

Vagas: 184

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: cuidador social, zelador de espaço esportivo, educador social, oficial administrativo, assistente social, técnico de enfermagem, agente de defesa civil, auxiliar de cuidador social, motorista de transportes leves, motorista de transportes pesados, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro, enfermeiro sanitarista e médico veterinário.

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 1.022,16 a R$ 4.533,08

Prazo de inscrições: até o dia 16 de julho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Cerquilho - SP

Vagas: 27

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: atendente, auxiliar de escritório, auxiliar de laboratório, auxiliar de limpeza, coveiro, cozinheiro, operário de serviços gerais, agente comunitário de saúde, agente de controle de endemias, agente operacional, auxiliar de farmácia, guarda municipal, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, dentista, enfermeiro, fiscal de rendas, gestor ambiental, médio da estratégia da saúde da família, professor de educação básica, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Valor da inscrição: de R$ 34,00 a R$ 40,00

Salários: de R$ 1.142,61 a R$ 11.748,00

Prazo de inscrições: até o dia 10 de julho

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura do Município de Piracicaba - SP

Vagas: 52

Níveis: médio e superior

Cargos: técnico de enfermagem e médico (diversas áreas)

Valor da inscrição: de R$ 57,00 a R$ 83,00

Salários: de R$ 2.513,90 a R$ 10.614,52

Prazo de inscrições: até o dia 4 de julho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Bragança Paulista - SP

Vagas: 82

Níveis: fundamental e superior

Cargos: Operador de máquinas, pedreiro, eletricista, mecânico, motorista e servidor braçal

Valor da inscrição: de R$56,00 a R$98

Salários: R$1.314,96 a R$5.173,99

Prazo de inscrições: até 11 de julho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Francisco Morato

Vagas: 116

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: motorista, vigia, agente de defesa civil, agente de trânsito, assistente de nutrição, auxiliar de atendimento educacional, oficial administrativo, professor auxiliar de desenvolvimento infantil, secretário de escola, técnico em segurança do trabalho, assistente social, auditor fiscal, nutricionista, procurador, professor de arte, professor de educação física e psicólogo.

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 82,20

Salários: de R$1.093 a R$5.574,50

Prazo de inscrições: de 26 de junho a 27 de julho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de São Paulo

Vagas: 628

Níveis: superior

Cargos: coordenador pedagógico

Valor da inscrição: não informado

Salário: R$ 5.187,01

Prazo de inscrições: até dia 5 de julho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de São Paulo

Vagas: 1.109

Níveis: médio e técnico

Cargos: auxiliar técnico de educação

Valor da inscrição: não informado

Salários: R$ 1.541,14

Prazo de inscrições: até dia 5 de julho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de São José do Rio Preto

Vagas: 2

Níveis: superior

Cargo: procurador

Valor da inscrição: R$ 82,20

Salários: de R$ 8.287,33 a R$ 9.037,33

Prazo de inscrições: até dia 28 de junho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Vagas: não informadas

Níveis: médio e superior

Cargos: oficial de justiça avaliador federal, sistemas de tecnologia da informação e infraestrutura em tecnologia da informação, segurança e transporte, tecnologia e informação

Valor da inscrição: de R$ 61 a R$ 71

Salários: de R$ 7.591,37 a R$ 12.455,30

Prazo de inscrições: até dia 26 de julho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Universidade Federal do Vale do São Francisco

Vagas: 38

Níveis: médio e superior

Cargos: analista e técnico de teconologia de informação, assistente em administração, auditor, engenheiro de segurança do trabalho, nutricionista, técnico em anatomia e necropsia, técnico em assuntos educacionais, em eletrônica e gestão pública, veterinário, bibliotecário, tradutor e intérprete, entre outros

Valor da inscrição: de R$ 70 a R$ 100

Salários: de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66

Prazo de inscrições: até dia 7 de julho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa

Vagas: 137

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: administrador de empresas, assistente social, biólogo, engenheiro de diversas áreas, contador, relações públicas, agente administrativo, técnico em eletromecânica, em meio ambiente, em química, em segurança do trabalho, em construção civil, agente de saneamento, auxiliar de serviços gerais, eletricista de autos e operador de ETA e ETE

Valor da inscrição: de R$ 40 a R$ 70

Salários: R$ 998

Prazo de inscrições: até dia 21 de julho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte

Vagas: 500

Nível: médio

Cargo: guarda civil municipal

Valor da inscrição: R$92,50

Salário: R$ 1.851,21

Prazo de inscrições: até dia 9 de julho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

Vagas: 62

Níveis: fundamental, médio e técnico

Cargos: agente de serviços gerais, agente de manutenção, leiturista, operador de ETAE, operador de máquinas, oficial administrativo, técnico em contabilidade, técnico em química, técnico em manutenção (Mecânica e Eletrotécnica), técnico em meio ambiente e técnico em tecnologia da informação/comunicação

Valor da inscrição: de R$ 35 a R$ 45

Salários: de R$ 1.265,16 a R$ 2.423,66

Prazo de inscrições: até 25 de junho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Marinha do Brasil

Vagas: 90

Níveis: médio e técnico

Cargo: cabo

Valor da inscrição: R$ 75

Salários: não informado

Prazo de inscrições: até dia 16 de agosto de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Universidade Federal do Amazonas

Vagas: 30

Níveis: médio e superior

Cargos: médio e superior

Valor da inscrição: de R$ 85 a R$ 110

Salários: de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66

Prazo de inscrições: até dia 15 de julho de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.