Concursos públicos estão com salários de até R$ 15 mil São mais de 1.500 vagas para cargos e funções distintas, e as oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior Concursos públicos estão com salários de até R$ 15 mil

Concursos oferecem vagas com até R$ 15 mil de salário Carlos Cecconello/Folhapress

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem quer fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental, médio, técnico e ensino superior. São mais de 1.500 vagas para cargos e funções distintas, e com salários de até R$ 15.000.

É o caso do concurso oferecido pela Prefeitura Municipal de Jaguapitã, do Paraná. Entre as diversas posições ofertadas pelo edital, a vaga destinada aos profissionais da medicina tem remuneração de R$ 15.338,04. Outra oportunidade para ficar de olho é a oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que abriu 777 vagas para médicos, com prazo de inscrição se encerrando no dia 13 de novembro.

Fique atento e não perca os prazos.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - CE

Vagas: 184

Níveis: Fundamental, médio. técnico e superior

Cargos: Advogado, assistente social, contador, educador físico, enfermeiro, engenheiro ambiental, engenheiro eletricista, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, odontólogo, pedagogo, professor, psicólogo, técnico de análise de dados, terapeuta ocupacional, cadista, motorista, orientador social, técnico e tradutor

Valor da inscrição: de R$ 75,00 a R$ 155,00

Salários: de R$ 998,00 a R$ 8.000,00

Prazo de inscrições: até o dia 6 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

SUS (Sistema Único de Saúde) - SP

Vagas: 777

Níveis: Superior

Cargos: Médico

Valor da inscrição: R$ 215,00

Salários: não informado

Prazo de inscrições: até o dia 13 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - SP

Vagas: 36

Níveis: Médio e superior

Cargos: Auxiliar de administração, técnico em gestão, advogado e analista de gestão

Valor da inscrição: de R$ 56,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 1.323,41 a R$ 3.981,65

Prazo de inscrições: até o dia 13 de novembro

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Jandaia do Sul - PR

Vagas: 125

Níveis: Fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: Assessor jurídico, auxiliar de cozinha, engenheiro civil, gari, professor, médico, motorista, vigia, dentista, entre outros

Valor da inscrição: de R$ 40,00 a R$ 120,00

Salários: de R$ 998 a R$ 12,7 mil

Prazo de inscrições: até o dia 4 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura do Município de Maringá - PR

Vagas: 54

Níveis: Médio e superior

Cargos: Agente municipal de trânsito, cuidador infantil, educador de base, historiador, médico, orientador de estacionamento rotativo e técnico de segurança do trabalho

Valor da inscrição: de R$ 30,00 a R$ 70,00

Salários: de R$ 1.255,49 a R$ 5.310,04

Prazo de inscrições: até o dia 18 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã - PR

Vagas: 35

Níveis: Superior

Cargos: Médico, enfermeiro, auxiliar de odontologia, cirurgião dentista, agente de endemias, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, professor, secretário escolar, educador infantil e agente comunitário de saúde

Valor da inscrição: de R$ 50,00 a R$ 120,00

Salários: de R$ 1.079,67 a R$ 15.338,04

Prazo de inscrições: até o dia 29 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso nos editais (1) e (2)

Prefeitura de Caraguatatuba - SP

Vagas: 70

Níveis: Médio

Cargos: Guarda Civil Metropolitano

Valor da inscrição: R$ 67,00

Salários: R$ 1.987,88

Prazo de inscrições: até o dia 22 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Osasco - SP

Vagas: 15

Níveis: Superior

Cargos: Fiscal tributário

Valor da inscrição: R$ 82,20

Salários: R$ 4.968,92

Prazo de inscrições: até o dia 25 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Faculdade de Medicina de Marília - SP

Vagas: 32

Níveis: Superior

Cargos: Residência integrada multiprofissional em saúde

Valor da inscrição: R$ 300,00

Salários: R$ 3.330,43

Prazo de inscrições: até o dia 21 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Piracicaba - SP

Vagas: 54

Níveis: Magistério ou superior

Cargos: Professor substituto de educação infantil e de ensino fundamental

Valor da inscrição: R$ 75,00

Salários: R$ 2.806,50

Prazo de inscrições: até o dia 11 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - CE

Vagas: 68

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Diversos cargos

Valor da inscrição: de R$ 79,00 a R$ 130,00

Salários: de 998,00 a R$ 10.005,00

Prazo de inscrições: até o dia 21 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas