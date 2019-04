Concursos públicos oferecem vagas com salários de até R$ 24 mil

De Pietro Otsuka, do R7*

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem quer se colocar novamente no mercado de trabalho e fugir do desemprego. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental, até ensino superior.

São mais de 3 mil vagas para diferentes cargos e funções, e com salários de até R$ 24 mil. É o caso do concurso oferecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em que 12 vagas de defensor público de segunda categoria são ofertadas.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Veja as vagas disponíveis:

Defensoria Pública do Estado (DF)

Vagas: 12

Níveis: superior

Cargos: Defensor público de segunda categoria

Valor da inscrição: R$ 170,00

Salários: R$ 24.668,75

Prazo de inscrições: de 24 de abril até 13 de maio de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (MG)

Vagas: 500

Nível: médio

Cargos: guarda civil municipal

Valor da inscrição: R$ 92,50

Salário: R$ 1.851,21

Prazo de inscrições: de 15 de abril até 14 de maio de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Departamento Estadual de Trânsito - SP

Vagas: 400

Níveis: médio e superior

Cargos: oficiais e agentes de trânsito

Valor da inscrição: de R$ 45,00 a R$ 75,00

Salários: de R$ 1.863 a R$ 4.657,50

Prazo de inscrições: até dia 5 de maio de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Guarulhos - SP

Vagas: 26

Níveis: superior

Cargos: cirurgião dentista, educador físico, enfermeiro, enfermeiro da família, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, farmacêutico e médico veterinário

Valor da inscrição: R$ 98,86

Salários: de R$ 3.240,11 a R$ 6.108,31

Prazo de inscrições: até dia 2 de maio de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Valinhos (SP)

Vagas: 149

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: agente administrativo, guarda civil, técnico em enfermagem, assistente social, enfermeiro, psicólogo, pintor de obras, pedreiro, analista de TI e professor de educação física

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 1.497,00 a R$ 8.428,68

Prazo de inscrições: até o dia 16 de maio

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Conselho Regional de Psicologia Sétima Região – CRP (RS)

Vagas: 3

Níveis: médio e superior

Cargos: assistente administrativo e psicólogo fiscal

Valor da inscrição: de R$ 55,00 a R$ 110,00

Salários: de R$ 2.742,19 a R$ 7.029,07

Prazo de inscrições: até o dia 8 de maio

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Ministério Público De Contas - PA

Vagas: 9

Níveis: médio e superior

Cargos: Analista Ministerial – Especialidade: Administração, Analista Ministerial – Especialidade: Ciências Contábeis, Analista Ministerial – Especialidade: Comunicação Social, Analista Ministerial – Especialidade: Controle Externo, Analista Ministerial – Especialidade: Direito, Analista Ministerial – Especialidade: Engenharia Civil, Analista Ministerial – Especialidade: Tecnologia da Informação, Assistente Ministerial de Controle Externo E Assistente Ministerial de Informática

Valor da inscrição: de R$ 100,00 a R$ 200,00

Salários: de R$ 4.760,00 a R$ 8.553,37

Prazo de inscrições: até dia 24 de maio de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

SEECT – Secretaria de Estado da Educação, da Ciência e Tecnologia - PB

Vagas: 950

Níveis: Superior

Cargos: Professor de educação básica III – Artes, Educação, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Biologia, História, Geografia, Química, Matemática e Sociologia

Valor da inscrição: R$ 39,00

Salários: R$ 2.110.12

Prazo de inscrições: até dia 6 de junho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura do Município de Carapicuíba - SP

Vagas: 136

Níveis: médio e superior

Cargos: Agente Comunitário de Saúde, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Dermatologista, Médico Ginecologista, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Ultrassonografista e Médico Vascular

Valor da inscrição: R$ 23,70

Salários: de R$ 1.014,00 a R$ 10.710,50

Prazo de inscrições: até dia 15 de maio de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso nos editais (1) e (2).

Polícia Militar - SP

Vagas: 190

Níveis: Médio

Cargos: Aluno-Oficial PM

Valor da inscrição: R$ 130,00

Salários: R$ 3.116,76

Prazo de inscrições: até o dia 6 de junho de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Guarulhos - SP

Vagas: 50

Níveis: superior

Cargos: Inspetor Fiscal de Rendas

Valor da inscrição: R$ 98,86

Salários: R$ 6.042,67

Prazo de inscrições: até o dia 30 de abril de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Brotas - SP

Vagas: 53

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: advogado, arquiteto, auxiliar de conservação, auxiliar de creche, auxiliar de serviços gerais, bibliotecário, cozinheiro, encarregado de turma, enfermeiro, escriturário, fiscal de posturas, fiscal tributário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de alunos, médico especialista (cardiologia, ginecologista, psiquiatra), motorista, nutricionista, operador de máquinas, pedreiro, professor de artes, professor de educação física, professor de ensino fundamental, psicólogo, secretário de escola, servente, técnico de enfermagem, técnico em informática, terapeuta ocupacional, tratorista, vigia

Valor da inscrição: de R$ 12,00 a R$ 24,00

Salários: de R$ 1.140,30 a R$ 12.373,69

Prazo de inscrições: até o dia 6 de maio de 2019.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Ministério Público – SP

Vagas: 28

Níveis: Médio

Cargos: auxiliar de promotoria

Valor da inscrição: R$ 80,00

Salários: R$ 2.789,81

Prazo de inscrições: até o dia 22 de maio de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Câmara de Piracicaba - SP

Vagas: 14

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: advogado, motorista, agente administrativo, programador, agente legislativo, repórter fotográfico, técnico em contabilidade, administrador de rede, analista de sistemas, arquivista, designer gráfico e jornalista

Valor da inscrição: de R$44,50 a R$82,20

Salários: de R$ 3.607,42 a R$ 5.815,75

Prazo de inscrições: até o dia 27 de maio

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Eusébio - CE

Vagas: 767

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: auxiliar de serviços gerais, calceteiro, carpinteiro, gari, merendeira, pedreiro, pintor, servente, almoxarife, bombeiro hidráulico, eletricista, maqueiro, motorista A e B, porteiro, recepcionista, telefonista, vigia, auxiliar administrativo, auxiliar de saúde bucal, educador social, monitor, operador de máquinas pesadas, orientador social, técnico do cadastro único, técnico em enfermagem, técnico em prótese dentária, auxiliar de sala de aula, tarefa orientada, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, nutricionista, pedagogo, professor educação básica, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional

Valor da inscrição: de R$ 25,00 a R$ 90,00

Salários: de R$ 1.000 a R$ 6.590,55

Prazo de inscrições: até o dia 10 de maio de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Cariré - CE

Vagas: 58

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: Analista em tecnologia da informação, cirurgião dentista, médico, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos e arrecadação, fisioterapeuta, guarda municipal, médico auditor, médico plantonista, médico psiquiatra, nutricionista, operador de máquinas pesadas, professor (matemática, geografia, história, português, infantil), psicólogo, psicopedagogo, técnico em enfermagem

Valor da inscrição: de R$ 80,00 a R$ 140,00

Salários: de R$ 998,00 a R$ 12.000,00

Prazo de inscrições: até o dia 6 de maio de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

