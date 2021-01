Concursos públicos têm 4 mil vagas com salários de até R$ 5 mil

A- A+

Resumindo a Notícia Concursos públicos oferecem mais de 4,1 mil vagas

Salários podem chegar a R$ 5 mil

Só a Polícia Militar de São Paulo está com dois editais abertos

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Concursos públicos atuais oferecem vagas com salários de até R$ 5 mil Lucas Lacaz Luiz / AE - 15/01/2021

Os concursos públicos são uma boa alternativa para quem quer fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho. As oportunidades atuais existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o ensino superior. São mais de quatro mil vagas para cargos e funções distintas e com salários de até R$ 5 mil.

É o caso dos processos seletivos oferecidos pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. São 10 vagas de enfermeiros e 15 posições para médicos em unidades da capital e Grande São Paulo. Também são oferecidas 2 vagas para médicos em oferecidas em Américo Brasiliense e 10 vagas em Presidente Prudente.

Também no estado de São Paulo, a Polícia Militar publicou editais com 2.700 vagas para soldado de 2ª classe e 130 para aluno-oficial.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Polícia Militar - SP

Vagas: 130

Níveis: ensino médio

Cargos: Aluno-Oficial

Valor da inscrição: R$ 130,00

Salários: R$ 3.268,33

Prazo de inscrições: de 7 de janeiro até as 23h59 de 9 de fevereiro de 2021, pelo site da FGV

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Polícia Militar - SP

Vagas: 2.700

Níveis: Ensino médio

Cargos: Soldado PM de 2ª classe

Valor da inscrição: R$ 57,00

Salário: R$ 3.318,53

Prazo de inscrições: de 14 de janeiro até 25 de fevereiro

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura de Guarulhos (SP)

Vagas: 17

Níveis: ensino médio completo, CNH D e cursos de capacitação na área

Cargos: Lavador e Lubrificador de Veículos, Motorista, Motorista Guincheiro, Condutor de Veículos de Urgências

Valor da inscrição: R$ 64,82 para o cargo de Condutor de Veículos de Urgências e de R$ 45,32 para os demais

Salários: de 1.464,65 a R$ 2.353,90

Prazo de inscrições: de 12 de janeiro de 2021 até 10 de fevereiro de 2021, pelo site da Vunesp

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Secretaria de Saúde - SP

Vagas: 37

Níveis: Ensino superior

Cargos: para enfermeiros (10 vagas em unidades da capital e Grande São Paulo) e médicos (15 vagas em unidades da capital e Grande São Paulo, 2 vagas em Américo Brasiliense e 10 vagas em Presidente Prudente).

Taxa de inscrição: Não será cobrada taxa de inscrição para a participação neste Processo Seletivo Simplificado

Salários: de R$ 1.516,10 à R$ 4.160,70

Prazo de inscrições: do dia 07/01/2021 até as 23h59 de 21/01/2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura Municipal de Cascavel-CE

Vagas: 2

Níveis: Ensino Médio completo com conhecimento em informática e ensino médio completo, com CNH

Cargos: Guarda municipal e agente de trânsito

Valor da inscrição: R$ 110,00

Salários: de 1.045,00 à 1.488,00

Prazo de inscrições: 22 de dezembro de 2020 a 22 de janeiro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Polícia Militar - TO

Vagas: 950

Níveis: ensino médio

Cargos: aluno-soldado QPPM

Valor da inscrição: R$ 80,00

Salários: até R$ 3.330,99

Prazo de inscrições: De 04/01/2021 até 23/01/2021 às 18:00

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Autarquia Municipal de Educação de Cambira - PR

Vagas: 50

Níveis: Ensino médio, Fundamental ou Superior completo

Cargos: vários cargos

Valor da inscrição: de R$ 30,00 a R$ 120,00

Salários: de R$ 1.045,00 até R$ 3.507,00

Prazo de inscrições: até 29 de janeiro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Conselho Regional de Serviço Social - SE



Vagas: 4

Níveis: médio e superior

Cargos: Assistente Administrativo, Assistente Social, Agente Fiscal, Coordenador Geral e Diretor Técnico

Valor da inscrição: R$ 48,00 para o cargo de nível médio e R$ 55,00 para os cargos de nível superior

Salários: R$ 1.401,19 a R$ 2.900,00

Prazo de inscrições: do dia 21 de dezembro de 2020 às 23h59 de 8 de fevereiro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura do Município de Várzea Paulista - SP



Vagas: 17

Níveis: Superior Completo

Cargos: Clinica Geral , Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria e Pneumologia

Valor da inscrição: Gratuita

Salários: de R$ 3.257,80 a R$ 5.290,35

Prazo de inscrições: até 15 de janeiro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Força Aérea Brasileira

Vagas: 234

Níveis: ensino médio e o respectivo curso técnico

Cargos: Sargento

Valor da inscrição: R$ 60,00

Salários: receberá remuneração fixada em lei, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária

Prazo de inscrições: entre 11 de janeiro até 10 de fevereiro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



*Estagiária do R7, sob supervisão de Ulisses de Oliveira