Confira as dezenas sorteadas na Mega-Sena deste sábado (29) Sorteio do concurso 2.376 aconteceu no terminal Rodoviário Tietê, na zona norte de SP. Prêmio é estimado em R$ 95 milhões

Boletos da mega-sena Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O sorteio do concurso 2.376 da Mega-Sena aconteceu na noite deste sábado (29) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22. A estimativa de prêmio está de cerca de R$ 95 milhões. Ainda não há definição sobre o número de apostas ganhadoras.