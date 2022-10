Confira como fazer para confirmar o local de votação neste 2º turno Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente neste segundo turno caso o título de eleitor não esteja cancelado Confira como fazer para confirmar o local de votação neste 2º turno

Brasil | Do R7, em Brasília

A- A+

Urna eletrônica usada no treinamento de eleitores Edu Garcia/R7 - 7.10.2022

Este domingo (30) é dia de segundo turno das eleições 2022. Eleitores que precisam checar onde vão votar podem fazer essa consulta por três caminhos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE): o aplicativo e-Título, o Chatbot do TSE no Whatsapp e o site da corte. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente neste segundo turno caso o título de eleitor não esteja cancelado.













































































Aplicativo e-Título: Essa é a versão digital do título de eleitor e está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo do celular ou tablet. Após baixar o app e fazer o login, você encontrará na parte de baixo a opção "onde votar". Ao clicar, o usuário terá acesso a um mapa com recurso de geolocalização, que guia até a seção eleitoral.

Site oficial do TSE: Entre as opções do menu superior da página, clique em "Eleitor e eleições". Vá até "Local de votação/zonas eleitorais". Lá, há a opção de consultar o local de votação inserindo dados como nome e CPF ou número do título.

WhatsApp do TSE: o serviço automatizado do TSE, o Chatbot, também indica onde o eleitor vai votar, e pode ser encontrado no site da corte. Ao abrir o chat, o usuário pode enviar um "oi" e começar a conversa. Aparecerão alguns tópicos para escolha, e basta escolher quais informações deseja fornecer ao sistema. Na sequência, será enviado o endereço e o local de votação.





























Segundo o TSE, mesmo para o eleitor que pediu voto em trânsito ou mudança temporária de votação o endereço de votação disponibilizado em qualquer uma dessas opções já está atualizado.