Confira o calendário dos novos pagamentos do auxílio emergencial

Bolsonaro anunciou nesta quarta (31) início do pagamento do novo auxílio emergencial Isac Nóbrega/PR - 31.03.2021

Depois de o governo anunciar que a nova fase de pagamentos do auxílio emergencial começará a ser creditada na conta dos beneficiários a partir da próxima terça-feira (6), o Diário Oficial da União, em edição extra, publicou o calendário de depósitos e saques para o público em geral.

Os pagamentos correspondem a quatro parcelas de um valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150.

Assim como nas etapas anteriores, o benefício será inicialmente depositado em uma poupança social e, posteriormente, poderá ser sacado. Pelo Caixa Tem, os recursos podem ser utilizados para compras e pagamentos de contas.

Conforme a Caixa Econômica Federal, "o calendário foi organizado para que o atendimento ocorra de forma ordenada e sem aglomeração".

Os pagamentos serão escalonados, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, em ciclos de crédito em conta e saque em dinheiro. "Para os beneficiários do Bolsa Família que receberão o auxílio, nada muda. Eles continuam a receber conforme o calendário habitual", ressaltou o banco.

A Caixa destacou ainda ter reforçado a rede de atendimento, contratando 7,7 mil colaboradores para atuar nas mais de 4,2 mil agências em todo o país. "O banco ainda intensificou os protocolos de combate à covid-19 e vai reforçar a higienização e o distanciamento em suas unidades", divulgou a instituição.

Depósitos da primeira parcela

Saques da primeira parcela

Depósitos da segunda parcela

Saques da segunda parcela

Depósitos da terceira parcela

Saques da terceira parcela

Depósitos da quarta parcela

Saques da quarta parcela

