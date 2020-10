Confira programação da semana de sabatina dos indicados ao STF e TCU

Plínio Aguiar, do R7*

As sabatinas feitas pelos senadores com os indicados ao STF (Supremo Tribunal Federal), TCU (Tribunal de Contas da União), Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ocorrerão na próxima semana, a partir do dia 19.

Na segunda-feira (19), a CAS (Comissão de Assuntos Sociais) realizará uma reunião semipresencial, a partir das 15h, para avaliar as quatro indicações para a diretoria da Anvisa. Um dos indicados é Antônio Barra Torres, atualmente diretor-presidente substituto da agência.

Na terça-feira (20), a CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) sabatinará, a partir das 9h, os indicados para os cargos de ministro do TCU e diretor da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O indicado ao cargo do TCU é Jorge Oliveira, atualmente ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Já para o cargo da CVM, Alexandre Costa Rangel.

Na quarta-feira (21), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) analisará o indicado ao STF Kassio Nunes Marques - indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou em 13 de outubro.

As indicações serão votadas em plenário, nos dias 20 e 21, em horário a depender da finalização das autoridades nas comissões.

