Confusão marca diplomação de governador eleito João Doria

Empurra-empurra marcou diplomação de João Doria nesta terça-feira (18) Zanone Fraissat/Folhapress - 18.12.2018

Uma confusão marcou a diplomação do governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta terça-feira (18). Um homem da bancada ativista do PSOL conseguiu burlar o esquema de segurança do palco da cerimônia, que ocorreu na Salão São Paulo, no centro da capital paulista, e gritou para a plateia “viva o povo preto”.

Em seguida, houve um tumulto e os seguranças tentaram conter o manifestante, que discutiu com o deputado federal Alexandre Frota (PSL). Frota empurrou o homem, que também revidou com outro empurrão. Em volta, deputados fizeram um círculo e se instaurou um bate boca. A discussão durou cerca de 10 minutos.

O presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, que coordenou o evento, pediu que o homem fosse imediatamente retirado do evento. Policiais militares que faziam a segurança do local tentaram levar o manifestante. Passados dois minutos, o desembargador voltou atrás e permitiu que ele ficasse na cerimônia, com a promessa de “ficar quieto”. “Eu não vou tolerar nenhuma manifestação deste tipo”, comentou.

O homem foi identificado como Jesus dos Santos e é integrante da bancada ativista do PSOL e do mandato coletivo de Mônica Seixas. No momento que a parlamentar estava recebendo seu diploma, Santos subiu ao palco para se manisfestar. A plateia, com vaias. Outros, no entanto, gritaram contra o genocídio negro.

No final do evento, o presidente do TRE informou que não era previsto a subida do homem ao palco para receber o diploma com a deputada. O PSOL, por sua vez, disse que havia combinado tal ato com o cerimonial do TRE.

Veja o momento da confusão na Sala São Paulo:

Diplomação

João Doria, e o vice, Rodrigo Garcia, receberam o diploma do TRE que oficializa o resultado das eleições e os habilita para a posse. A diplomação é o ultimo passo do processo eleitoral antes da posse, marcada para 1° de janeiro. O tucano recebeu 51,75% dos votos válidos.

A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (18) na Sala São Paulo, na região da Luz, no centro da capital paulista, e recebeu diversas autoridades do Legislativo, Executivo e Judiciário. Também foram diplomados os dois senadores eleitos, Mara Gabrilli (PSDB) e Major Olimpio (PSL), além dos 164 deputados federais e estaduais.

O presidente do TRE conduziu a cerimônia e, após o pronunciamento, entregou os documentos, assinados também por ele. Durante o discurso, o magistrado comentou sobre o papel das urnas nestas eleições, que se fez “presente e com eficiência”. Comentou que não se pode dar marcha-ré, “pois o tempo de progresso é agora”. No final, desejou que os parlamentares eleitos cumprem suas promessas.