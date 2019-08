Giuliana Saringer, do R7

Congresso adia instalação de grupo sobre mudanças climáticas Presidente do Senado diz que líderes partidários pediram mais tempo para indicar nomes que vão compor comissão mista Mudanças climáticas

Alcolumbre fez comunicado no Twitter Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta terça-feira (27) que a reunião de instalação da CMMC (Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas) prevista para esta terça foi adiada para para quarta-feira (28).

A função da comissão é acompanhar, monitorar e, principalmente, fiscalizar as ações do governo na área.

Segundo Alcolumbre, a decisão foi tomada após pedido dos líderes partidários, em comum acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O objetivo é conseguir mais tempo para indicação dos nomes que vão compor comissão.

A comissão será formada por até 12 titulares e 12 suplentes de cada Casa. A CMMC também terá um deputado, ainda não definido, como relator. Ele será responsável por elaborar um relatório sobre as atividades da comissão, no fim do ano.

Em nota, a presidência do Senado diz que novo horário da comissão ainda será definido.

