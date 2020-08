Congresso aprova uso de R$ 616 mi para combater crimes ambientais

Desmatamento na Amazônia caiu 26,7% em julho, diz INPE Gabriela Biló/Estadão Conteúdo - 27.8.2019

Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (12) proposta que abre crédito suplementar de R$ 616 milhões para três ministérios, sendo R$ 410 milhões para as Forças Armadas usarem na Operação Verde Brasil 2, de combate a crimes ambientais na Amazônia Legal. A operação foi iniciada em maio, em meio à pandemia do novo coronavírus, e seguirá até novembro.

Com a presença dos militares, o desmatamento na floresta amazônica registrou queda de 26,7% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, mas subiu 34,5% no acumulado em 12 meses, se comparado com o mesmo período anterior, mostraram dados preliminares do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), divulgados na sexta-feira passada.

A proposta aprovada pelo Congresso também prevê repasses de R$ 195,7 milhões, por meio de fundos nacionais, para ações na segurança pública, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Há ainda o repasse de R$ 10,2 milhões para o município de Bananeiras (PB), a fim de fortalecer a pesca local, por meio de repasses do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

