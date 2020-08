Congresso e STF decretam luto oficial por 100 mil mortes de covid Presidentes do Legislativo e do Judiciário se manifestaram neste sábado em solidariedade às vítimas da pandemia, familiares e amigos delas

Alcolumbre e Maia falaram sobre mortes na pandemia Frederico Brasil/Futura Press/Estadão Conteúdo - 21.7.2020

No dia em que o Brasil passa de 100 mil vidas perdidas pela covid-19, os presidentes do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Dias Toffoli, decretaram neste sábado (8) luto oficial em homenagem às vítimas da pandemia no país.

O STF terá três dias de luto oficial. "Jamais vivemos uma tragédia dessa dimensão em nosso país. São 100 mil pessoas que tinham um nome, uma profissão, projetos e sonhos. 100 mil vidas que certamente deixaram sua marca no mundo e na vida de outras pessoas. São filhas e filhos que não mais estarão com seus pais no dia especial de amanhã. São pais que não terão o que festejar neste domingo", diz um trecho da nota assinada por Toffoli.

O Congresso estabeleceu quatro dias de luto oficial. "Hoje é um dos dias mais tristes da nossa história recente. O Brasil registra 100 mil vidas perdidas para a covid-19. O Congresso Nacional decreta luto oficial de 4 dias em solidariedade a todos os brasileiros afetados pela pandemia e às vítimas desta tragédia", publicou Alcolumbre no Twitter.

Na mesma rede social, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também se manifestou.

"Estamos convivendo diariamente com a pandemia, mas não podemos ficar anestesiados e tratar com naturalidade esses números. Cada vida é única e importa."