Congresso fica alaranjado para alertar sobre risco de extinção de jumentos Prédio do Legislativo foi iluminado na cor laranja nesta segunda-feira (20); quantidade de jumentos no Brasil diminuiu, segundo IBGE Congresso fica alaranjado para alertar sobre risco de extinção de jumentos

Brasil | Do R7

A- A+

Cúpulas do Congresso iluminadas na cor laranja Rodrigo Viana/Senado Federal

O prédio do Congresso Nacional foi iluminado na cor laranja nesta segunda-feira (20) para chamar a atenção para o abate de jumentos. A ação ocorreu devido ao risco de extinção da espécie.

A iluminação especial nesta segunda foi proposta pelo deputado Ricardo Izar (Republicanos-SP). Os jumentos estão ameaçados por causa de uma demanda internacional por um produto chamado ejiao, que é produzido com o colágeno da pele dos jumentos. Esse tipo de comércio implica captura, transporte irregular, confinamento e abate para a exportação da pele dos animais.

Segundo os números mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre a quantidade de jumentos no Brasil, houve queda de 38% no número de animais da espécie de 2011 a 2017.

Além disso, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, apenas em um abatedouro, 44 mil jumentos foram mortos de agosto de 2017 a setembro de 2018. Esse dado não abrange mortes ocorridas durante o transporte nem aquelas causadas por doenças.

Junho Laranja

A iluminação alaranjada também serviu para promover o Junho Laranja, campanha nacional de conscientização sobre leucemia e anemia. Neste caso, a iluminação, na mesma cor, foi solicitada pelo deputado Zacharias Calil (União Brasil-GO).

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a anemia é a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do necessário, resultado da ausência de nutrientes essenciais.

Já a leucemia, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), é uma doença maligna dos glóbulos brancos, e sua principal característica é o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.