Congresso mantém intenção de divulgar números da covid-19

Congresso quer disponibilizar portal na semana que vem Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 7.5.2020

Mesmo com recuo do Ministério da Saúde, o Congresso vai criar um sistema paralelo com dados da covid-19. A iniciativa foi discutida em reunião da comissão formada por deputados e senadores nesta quarta-feira, (10).

A ideia é que os dados estejam disponíveis nos portais das Casas na próxima semana, mas ainda não foi decidido se as informações serão apuradas com Estados e municípios ou baseadas nos dados oficiais do governo.

O anúncio do sistema foi feito na segunda-feira (08), pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O aval aconteceu após o Ministério da Saúde reduzir a quantidade e qualidade das dos balanços diários da pandemia.

Em meio às críticas e decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), o governo voltou a publicar dados acumulados de mortes e infectados pelo novo coronavírus nessa terça-feira, 09.

De acordo com o presidente da comissão, Confúcio Moura (DEM-RO), a organização dos dados ficará a cargo da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e do deputado General Peternelli (PSL-SP). Para ele, a falta de informações corretas sobre a doença prolonga a crise e dificulta que gestores tomem decisões. "A transparência é o caminho mais curto, é a regra. A omissão de dados que é a exceção", disse.

O parlamentar avalia que a situação criada pela mudança na divulgação dos dados aumentou o desgaste na relação entre os Poderes. "Isso é desagradável. O governo pode entender que o ministro Alexandre de Moraes está de birra. É o chamado soma zero, ninguém ganha", afirmou. "Todo mundo perde. Não vejo graça nisso. Temos tantos problemas graves para enfrentar, entre eles a doença, e fica perdendo tempo com coisa de criança."

