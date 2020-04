Congresso Nacional fará projeção com frase "Holocausto nunca mais" Homenagem foi solicitada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) e irá ocorrer das 19h15 às 23h15 na noite desta segunda-feira (20) na torre do Senado

Na imagem, a homenagem realizada em 2019 às vítimas do Holocausto Marcos Oliveira / Agência Senado

O Congresso Nacional irá projetar na noite desta segunda-feira (20) a frase "Holocausto nunca mais" em memória das seis milhões de vítimas pelo nazismo.

A projeção irá ocorrer das 19h15 às 23h15 no anexo 1 do Senado e foi solicitada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA). A homenagem ocorre pela terceira vez com o apoio do Congresso.

Na torre da Câmara, poderá ser lida também a frase “Solidariedade salva vidas” - relacionada ao momento de pandemia do novo coronavírus.

O Brasil acumula 2.462 mortes e 38.654 casos confirmados de covid-19 desde o primeiro registro da doença no país, em 26 de fevereiro.

*Com Agência Senado