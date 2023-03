Congresso pressiona governo para liberar verbas do extinto orçamento secreto Parlamentares querem desbloquear recursos retidos em 2022; eles cobram anda aplicação do dinheiro não usado em anos anteriores Congresso pressiona governo para liberar verbas do extinto orçamento secreto

Colunas da fachada do Palácio do Planalto com vista para o prédio do Congresso Nacional Marcos Oliveira/Agência Senado - 22.7.2020

O Congresso quer que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) libere a utilização de ao menos R$ 7,8 bilhões do extinto orçamento secreto. Esses recursos estão bloqueados desde o ano passado, quando o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) proibiu a aplicação dos valores para não desrespeitar o teto de gastos, regra que limita o crescimento de despesas públicas à inflação do ano anterior.

Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto devido à falta de transparência nas regras do mecanismo para a aplicação e distribuição dos recursos.

Contudo, como o valor contingenciado tinha sido empenhado — ou seja, recebeu autorização para ser gasto — antes da decisão do STF, líderes da Câmara e do Senado têm pressionado o Palácio do Planalto para que os recursos sejam desbloqueados.

Ministros de Lula já receberam ligações de parlamentares, e a Advocacia-Geral da União (AGU) foi acionada pelo Palácio do Planalto para informar como o governo deve agir para liberar o dinheiro.

Na decisão que deu fim ao orçamento secreto, o STF estabeleceu que eventuais recursos ainda não utilizados fossem destinados a atos de correção de erros e omissões e que caberia ao ministro de cada uma das pastas do governo orientar a execução desses montantes em conformidade com os programas e os projetos das respectivas áreas.

Recursos empenhados e não pagos

Além da verba bloqueada no ano passado, deputados e senadores cobram da gestão de Lula a liberação de recursos do orçamento secreto empenhados — ou seja, reservados — entre 2020 e 2022, mas que não foram pagos.

Segundo o Siga Brasil, um sistema de informações sobre o orçamento federal mantido pelo Senado, e o Painel do Orçamento Federal, ferramenta do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, ao menos R$ 15,9 bilhões que receberam autorização para uso desde 2020 ainda não foram aplicados pelo Executivo.

Esses recursos, contudo, têm sido pagos aos poucos. Desde o início de 2023, o governo já desembolsou R$ 159,7 mil dos valores aprovados para o orçamento secreto nos anos anteriores. Uma das pastas com o maior déficit é a de Integração e Desenvolvimento Regional, que ainda tem R$ 9,3 bilhões a serem aplicados de orçamentos passados.