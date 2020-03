Do R7

Congresso suspende visitação pública em função do coronavírus O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, também determinou a suspensão de audiências e sessões solenes. As votações em plenário estão mantidas

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado Federal e do Congresso Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), determinou nesta quarta-feira (11) uma série de medidas de combate ao coronavírus no Congresso.

Foram suspensas visitação pública, sessões solenes e audiências públicas, realizadas nos plenários da Câmara e do Senado. As votações em plenário estão mantidas "por enquanto", segundo o presidente da Casa.

Outra medida de precaução foi a sunspensão de viagens em missões oficiais.

Servidores que tenham viajado ao exterior nos últimos dias deverão cumprir quarentena de 14 dias (em casa).