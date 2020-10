Conselheiro de Segurança dos EUA visitará São Paulo e Brasília O objetivo da viagem será uma série de encontros com representantes do alto escalão do governo brasileiro e representantes do setor privado

Na imagem, Robert O'Brien TT News Agency/Fredrik Persson via REUTERS/01.08.2019

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, visitará São Paulo e Brasília nos dias 19 e 20 de outubro.

O objetivo da viagem será uma série de encontros com representantes do alto escalão do governo brasileiro e representantes do setor privado.

A visita será acompanhada pela presidente do Eximbank, Kimberly Reed, pelo representante adjunto do USTR, Michael Nemelka e pela diretora executiva do Development Finance Corporation, Sabrina Teichman.

Em São Paulo, a delegação norte-americana participará de eventos organizados pela FIESP e AMCHAM com representantes do setor privado brasileiro.

Já em Brasília, a delegação participará de reuniões com representantes do alto escalão do governo brasileiro para discutir assuntos relacionados a investimentos, segurança, comércio, covid-19, além de reforçar a parceria entre o Brasil e os EUA.