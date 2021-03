Conselho da Petrobras aprova venda de refinaria na Bahia por R$ 9,3 bi

A- A+

Contrato de compra e venda da RIam ainda será assinado Divulgação/Petrobras

O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira (24) a venda da Rlam (Refinaria Landulpho Alves) Mubadala Capital foi a compradora da Refinaria Landulpho Alves e seus ativos logísticos associados, na Bahia, para a Mubadala Capital, por R$ 9,3 bilhões (US$ 1,65 bilhão), informou a companhia em fato relevante ao mercado.

A assinatura do contrato de compra e venda ocorrerá em breve, segundo a companhia, que ponderou que o fechamento do negócio está ainda sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo órgão antitruste Cade.

A empresa disse ainda que a refinaria Rlam será a primeira dentre as oito que estão em processo de venda a ter o contrato assinado. No processo de desinvestimento em curso, a companhia busca se desfazer de cerca de metade da capacidade de refino do país.

"É o começo do fim de um monopólio numa economia ainda com monopólios em várias atividades", disse em nota o presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

"O desinvestimento da RLAM contribui para a melhoria da alocação de capital, redução do ainda elevado endividamento e para iniciar um processo de redução de riscos de intervenções políticas na precificação de combustíveis, que tantos prejuízos causaram para a Petrobras e para a própria economia brasileira."

