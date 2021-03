Conselho de Ética discute caso Flordelis nesta terça-feira (16) Deputada foi denunciada pelo Ministério Público do Rio suspeita de ser a mandante do assassinato de seu ex-marido em 2019

Na imagem, deputada Flordelis (PSD-RJ) em sessão Michel Jesus/ Câmara dos Deputados - 22.05.2019

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reúne nesta terça-feira (16) para a apresentação do plano de trabalho do relator do processo contra a deputada federal Flordelis (PSD-RJ).

Flordelis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro suspeita de ser a mandante do assassinato de seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Imputam contra a parlamentar os crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Ela nega as acusações.

Os deputados que compõem o Conselho de Ética vão se reunir a partir das 14h para a leitura do relatório de plano de trabalho do relator do processo, deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP).