Conselho de saúde soma 43.959 mortes e 888.271 casos de covid-19 Nas últimas 24 horas, as secretarias municipais e estaduais notificaram 627 óbitos e 20.647 novos infectados com o novo coronavírus no Brasil Conselho de saúde soma 39.680 mortes e 772.416 casos de covid-19